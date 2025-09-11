La creación de empresas crece un 11% en julio en la Comunidad, que lidera con 2.499 entidades más

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid subió un 10,9% en julio en tasa interanual con un total 2.499 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 543, un 2,5% más.

Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica. Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Madrid encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.499 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 104,97 millones de euros, lo que supone un 50,89% más que en el mismo mes de hace un año (95,92 millones de capital desembolsado).

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en la Comunidad de Madrid vuelve a tasas positivas tras los descensos interanuales registrados en junio (-8,7%) y mayo (-5,2%).

Para la constitución de las 2.254 empresas creadas el pasado mes de julio en la Comunidad de Madrid se suscribieron algo más de 69,56 millones de euros, lo que supone un 22,96% más que en el mismo mes de hace un año (62,73 millones de capital desembolsado).

De las 543 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Madrid, 446 lo hicieron voluntariamente, 72 por fusión con otras sociedades y las otras 25 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 8,6% en la región en julio, hasta las 698 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1.107,28 millones de euros, cifra un 7,4% superior a la de julio del año anterior.

Por comunidades autónomas, Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.

Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.

Para la creación de las 10.902 empresas el pasado mes de julio se suscribieron más de 481 millones de euros, lo que supone un 39,8% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.168 euros, subió un 25,5%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 3,6% interanual en el séptimo mes del año, con 1.661 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 54 sociedades.