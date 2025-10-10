La creación de empresas crece un 2,3% en agosto en la Comunidad con un total de 1.467 sociedades constituidas

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid subió un 2,3% en agosto en tasa interanual con un total 1.467 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 424, un 3,6% menos.

Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica. Con este ascenso, la creación de empresas en la región encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.467 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 45,54 millones de euros, lo que supone un 67,88% menos que en el mismo mes de hace un año (43,65 millones de capital desembolsado).

De las 424 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en la región madrileña, 341 lo hicieron voluntariamente; 72 por fusión con otras sociedades y las otras 11 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 10,4% en la Comunidad de Madrid en agosto, hasta las 565 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 380,06 millones de euros, cifra un 17,7% inferior a la de agosto del año anterior.

Por comunidades autónomas, País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla - La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.