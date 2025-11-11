La creación de empresas sube un 12% en septiembre en la Comunidad con un total de 2.159 sociedades constituidas

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid subió un 11,9% en septiembre en tasa interanual con un total 2.159 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 491, un 18% más.

Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica. Con este ascenso, la región encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.159 empresas creadas en el pasado mes, se suscribieron algo más de 78,7 millones de euros, lo que supone un 23,45% menos que en el mismo mes de hace un año (78,56 millones de capital desembolsado).

De las 491 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en la Comunidad de Madrid, 384 lo hicieron voluntariamente, 88 por fusión con otras sociedades y las otras 19 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 6,3% en la región en septiembre, hasta las 524 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 321,58 millones de euros, cifra un 45,2% inferior a la de septiembre del año anterior.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.