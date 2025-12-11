La creación de empresas sube un 1,4% en octubre en la Comunidad con un total de 2.657 sociedades constituidas

Archivo - Varias personas en una oficina, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid subió un 1,4% en octubre en tasa interanual con un total 2.657 sociedades mercantiles constituidas, mientras que las empresas disueltas fueron 680, un 9% menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Madrid encadena siete meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.657 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 56,18 millones de euros, lo que supone un 37,04% menos que en el mismo mes de hace un año (53,06 millones de capital desembolsado).

De las 680 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Madrid, 573 lo hicieron voluntariamente; 82 por fusión con otras sociedades y las otras 25 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 0,5% en Madrid en octubre, hasta las 669 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 540,2 millones de euros, cifra un 7,6% inferior a la de octubre del año anterior.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla - La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.