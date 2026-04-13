La creación de empresas sube un 31% en febrero en la Comunidad de Madrid

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Madrid subió un 31% en febrero en tasa interanual con un total 2.615 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 640, un 12,2% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica. Así, con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Madrid encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.615 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 119,14 millones de euros, lo que supone un 41,91% más que en el mismo mes de hace un año (110,5 millones de capital desembolsado).

De las 640 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Madrid, 563 lo hicieron voluntariamente; 53 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36%), Andalucía (+65,48%) y Comunitat Valenciana (+56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69%) Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63%), Comunitat Valenciana (+29,07%) y La Rioja (+26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 3% en Madrid en febrero, hasta las 775 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 801,02 millones de euros, cifra un 8% superior a la de febrero del año anterior.