La creatividad despliega sus alas en otoño en 21 espacios alternativos de la capital en la 12ª edición de Surge Madrid

La programación también llegará a los municipios de Alcorcón y Navalcarnero

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llevará 56 espectáculos de teatro, danza, performance o música a un total de 21 salas alternativas de la capital en otoño, del 18 de septiembre al 12 de octubre, de la mano de la 12ª edición de Surge Madrid, un festival en el que se tratarán temas que preocupan a la sociedad actual y revisarán clásicos como 'Bodas de sangre', 'El Quijote', 'Medea' y 'Fuenteovejuna'.

Así lo ha compartido este lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la presentación de la programación en Réplika Teatro, espacio donde se podrá disfrutar de 'Coser y contar' de Irene Maquieira, o 'El tembleque', de Aurora García Agud e Iván Mozetich, entre otras propuestas.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que, con su apoyo a estas iniciativas, el Ejecutivo autonómico apuesta por los profesionales, por los creadores y por todo el tejido del sector, así como por las salas y por el acceso a la cultura.

"Realmente el espíritu de Surge Madrid es el espíritu de las salas cercanas a su público, cercanas a los creadores, interrelacionadas entre ellas, unidas para conseguir un buen fin en pos de las artes escénicas", ha señalado De Paco.

Junto a él han estado presentes los coordinadores del festival, Alberto García y Natalia Ortega, quienes han resaltado que los espacios escénicos alternativos han "mutado por completo sus reglas del juego".

"Ya no son solo lugares, sino auténticos refugios de la creación, laboratorios donde artistas nuevos y consagrados se encuentran para dar vida a propuestas únicas, con la libertad de arriesgarse y salirse de lo convencional", han trasladado.

Además, los organizadores han puesto en valor la creación artística como un acto de "valentía", al explorar temas "que tocan el alma y la realidad con una honestidad brutal, con cercanía, pero siempre con un punto que los hace accesibles y conmovedores".

"En la duodécima muestra de creación escénica Surge Madrid en otoño, a través de espectáculos de teatro, danza, performance y música, se aborda la violencia patriarcal y las desigualdades de clase con una honestidad que no deja indiferente a nadie", han avanzado.

La imagen que protagoniza el cartel de la presente edición corresponde al proyecto 'Las hijas de Minerva', de Laura Sansegundo, una propuesta colaborativa desarrollada con Alejandría Chincue y comisionada por PHotoEspaña. "Agradecemos mucho la participación de Laura con esta imagen, que creemos que representa este año muy bien a lo que es este festival", han concluido los organizadores.

PROGRAMACIÓN DE LA 12ª EDICIÓN

La programación, que también llegará a los municipios de Alcorcón y Navalcarnero, contará con 34 estrenos, 13 actividades y 7 creadores emergentes.

En el marco internacional, la muestra acogerá la creación hispanoamericana en colaboración con Hispanidad 2025, el evento cultural organizado por el Gobierno regional, con dos piezas en la sección 'Conexión Iberoamericana'. Por un lado, el trabajo propuesto por Julieta Koop y Danae Cisneros bajo el título 'Vivir en una casa prendida fuego' y, por otro, la intervención plástica 'Del teatro al mural', que pondrá el broche final de la mano Ame en la tierra.

El apartado de estrenos lo componen 'Furia Unidad de Intervención Rápida' de Teatro de Operaciones de Teatro La Usina; 'pluma' de Anto Rodriguez; '2150 de Rateatro; 'Aplausos a Teresa' de Cía Tribueñe-Entrecomillas teatro; 'Araraquara' de Pedro Berdäyes; 'Bodas sin sangre' de La Belloch Teatro o 'Don Quijote a voces' de Elfo Teatro, entre otros.

Las siete propuestas de Emergentes, la sección dirigida a compañías y creadores noveles son '_mov (i) miento en.com (bate)' de 26demarzo; 'Coreografías Virtuales: TikTok y movimiento(s) futuro(s)' de Mauricio Pérez Fayos; 'Coser y contar' de Irene Maquieira; 'Nunca Estoy.mp3' de Ultranostalgik; 'Self, Pleasure' de Celia Reyes; 'Sudario de Carmen Quismondo y Xula, Guapa y Chispera' de Colectivo Chipén.

Por su parte, la sección Actividades Transversas, que prima géneros poco programados, la investigación y la experimentación, ha seleccionado propuestas que van desde las acciones de calle hasta las visitas mediadas, como 'Casa/Piel' de Alba González Herrera; 'Celebremos otro año que se pasa' de Camila Carreira; 'Distrito Diógenes' de Cráter, 'El gabinete de las ilusiones: Sr Livingstone' de Imagina Magia o 'Y si fuéramos' de Virginia Rota.

VERANOS EN EL PARQUE REÚNE A CASI 10.000 ESPECTADORES

En su intervención el consejero ha hecho balance de las actividades culturales organizadas por la Comunidad en Madrid en los meses estivales, como es el caso de 'Veranos en el Parque', que ha congregado a 9.455 espectadores, aproximadamente (ballet 6.280; cine 1.940; y teatro 1.235).

Igualmente, 'Escenas de verano', que ha llegado a 158 municipios de la región --17 más que en 2024-- con 250 actividades. En 2024, por esta cita pasaron 10.000 espectadores en escenas, 8.500 en clásicos y 15.000 en cine de verano.

Es este sentido, el consejero ha recordado los próximos eventos culturales que protagonizarán la cultura madrileña como el 43º Festival de Otoño, 6 al 30 noviembre, Suma Flamenca, que dará a conocer su programación este viernes, 5 de septiembre.