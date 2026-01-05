Un 'crowdfunding', un periódico y el Circo Price: Crónica de la primera Cabalgata de Reyes "oficial" de Madrid

Archivo - (Foto de ARCHIVO) 5 DE ENERO DE 1961: Celebración en el centro de Madrid de la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. 05/1/1961 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid se llena de magia cada 5 de enero para recibir a los Reyes Magos y la tradicional cabalgata con la que recorren calles y barrios repartiendo ilusión antes de la noche más mágica del año. Sin embargo, esta tradición no siempre formó parte de la vida de la capital.

Aunque la primera cabalgata española se celebró en Alcoi en 1866, Madrid no tuvo una Cabalgata de Reyes "oficial" hasta 1928, más de seis décadas después. Aquella primera edición nació gracias a la iniciativa de un periódico, un 'crowdfunding' y los payasos del Circo Price.

El impulso partió del 'Heraldo de Madrid', diario de gran tirada en la capital, que desde su sede en la calle Marqués de Cubas ideó una gran celebración destinada a llevar regalos a los niños más desfavorecidos. El objetivo era claro: ofrecer una Navidad digna a menores sin recursos, con juguetes y prendas básicas que devolvieran la ilusión a una fecha tan señalada.

Para preparar la iniciativa, el periódico organizó una exposición con los primeros grandes lotes de juguetes que se destinarían a los niños ingresados en el Hospital de La Inclusa. Este centro, situado entonces cerca de la Puerta del Sol, en la calle Preciados, acogía a menores abandonados en la vía pública, en iglesias o en los tornos repartidos por distintos puntos de la ciudad.

El día de Reyes, varios camiones se convirtieron en improvisadas carrozas para trasladar el llamado "árbol de Noel" y los regalos tanto a La Inclusa como al asilo de San José. Lejos de los lanzamientos masivos de caramelos actuales, Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron juguetes "numerosos y variadísimos", según la crónica del momento, disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y consultada por Europa Press.

Había muñecas de distintos tipos, caballos de juguete, cocinas, casitas, coches, tranvías, automóviles y juegos de todo tipo, desde los más modestos hasta los más caros. Además, los niños recibieron prendas de ropa como camisetas de punto, lencería o toquillas, distribuidas de forma equitativa por las responsables de La Inclusa.

UN DESFILE CON PAYASOS Y MÚSICA POR LAS CALLES DE MADRID

La comitiva real arrancó aquel día a las doce del mediodía desde la plaza del Rey, donde se encontraba entonces el Circo Price, hoy sede del Ministerio de Cultura. El cortejo estuvo formado por batidores municipales de gala, la banda de cornetas de la Guardia municipal, heraldos con clarines, una colección de caballitos enanos con sus servidores y, cerrando el desfile, los tres Reyes Magos acompañados de su corte oriental.

El recorrido atravesó el paseo del Prado, la ronda de Atocha, Embajadores, Cibeles, la calle Alcalá y O'Donnell, donde concluyó alrededor de la una de la tarde. El diario subrayó que el alcalde de Madrid, José Manuel Aristizábal, no autorizó el paso de la cabalgata por la Puerta del Sol ni por otros puntos céntricos de la ciudad.

Uno de los elementos más llamativos del desfile fue la participación de los payasos del Circo Price, que, con sus trajes pintorescos, acompañaron a los Reyes Magos y custodiaron los regalos sobre las carrozas. Antes del reparto, el propio circo ofreció una fiesta circense improvisada para los asistentes.

UN 'CROWDFUNDING' PIONERO PARA SEGUIR AYUDANDO

La jornada no terminó con la cabalgata. Tanto el desfile como la fiesta posterior fueron filmados y proyectados en los principales cinematógrafos de Madrid, ampliando el alcance de un evento que marcó un antes y un después en la Navidad madrileña.

Además, el 'Heraldo de Madrid' impulsó una campaña de donativos para continuar ayudando a los niños de La Inclusa, una especie de 'crowdfunding' adelantado a su tiempo. Según el número del 6 de enero, hasta ese momento se habían recaudado 2.580,90 pesetas gracias a la colaboración ciudadana.

Aunque los datos exactos son limitados, esa cantidad permitía adquirir entonces desde miles de litros de leche hasta bicicletas, calzado o miles de entradas de cine. Una cifra que ayuda a entender la dimensión solidaria de la que fue, hace casi un siglo, la primera Cabalgata de Reyes de Madrid.