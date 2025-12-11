CRTM amplía la información en Google Maps sobre el paso en tiempo real de autobuses interurbanos con nuevos operadores

Archivo - Autobuses del Grupo Ruiz - GRUPO RUIZ - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) amplía la información que facilita en Google Maps sobre el paso en tiempo real de los autobuses interurbanos al sumar nuevos operadores a este servicio de acceso universal a datos precisos sobre el transporte público.

Gracias a esta alianza, el usuario lo único que tiene que hacer es buscar su ubicación en el Google Maps de su dispositivo y tener activada la capa de Transporte Público. Al pinchar sobre el icono de la parada, verá las líneas que pasan por ella y los tiempos reales de espera.

Los dos primeros operadores en incorporar este sistema fueron la Empresa Martín (Grupo Ruiz) y el Grupo Arriva, claves en el corredor sur de la Comunidad.

Gracias a esta integración, los vecinos de municipios como Móstoles, Leganés, Alcorcón Fuenlabrada, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid o Batres ya pueden visualizar en sus dispositivos móviles la ubicación exacta de su autobús y el tiempo real de llegada a la parada, más allá de los horarios teóricos.

A partir de esta semana, se incorpora el grupo La Veloz, que cubre rutas en localidades como Arganda, Rivas-Vaciamadrid, Morata de Tajuña, Ciempozuelos o Valdemoro, entre otras, según han informado a Europa Press fuentes del CRTM.

Además está previsto que antes de que finalice el año otros operadores como Aisa, Interbús o el Grupo Ruiz incorporen también esta tecnología a sus flotas, hasta que poco a poco la totalidad de los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid pongan a disposición del usuario este avance.

De esta forma, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sigue dando pasos en su estrategia de innovación tecnológica y mejora de la experiencia del viajero, al tiempo que refuerza su compromiso de "poner al ciudadano en el centro del ecosistema de movilidad".

La disponibilidad de datos en tiempo real en plataformas de uso masivo como Google Maps elimina la incertidumbre de los tiempos de espera, permite una planificación de rutas más eficiente y mejora sustancialmente la percepción de calidad del servicio público.

La tecnología permite ahora que el sistema de ayuda a la explotación (SAE) de los autobuses se comunique de manera fluida con el planificador de viajes de Google, ofreciendo actualizaciones constantes sobre incidencias, tráfico o adelantos en el servicio.

El objetivo final es consolidar una red de transporte público inteligente, accesible y transparente, donde la tecnología sirva como herramienta facilitadora para una movilidad más eficiente en toda la región.