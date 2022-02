Cs abre la puerta a llamar a Bolaños a comparecer en la comisión de investigación sobre el espionaje

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano y vicepresidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Mariano Fuentes, ha abierto este viernes la puerta a que se solicite la comparecencia del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para que comparezca en la comisión municipal de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Si no quiere venir el hasta ahora director general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, tendremos que llamar al máximo órgano del partido, como el exsecretario general, García Egea, y si no quiere venir, tendremos que seguir tirando del hilo, y por qué no llamar también a don Félix Bolaños", ha lanzado en el Pleno extraordinario y monográfico para analizar el presunto espionaje.

Y es que, Fuentes ha recordado que "según informaciones, García Egea consultó a Bolaños sobre un presunto informe de espionaje a Díaz Ayuso que ha terminado por salpicar al Ayuntamiento de Madrid". "Si tenemos que citar a todas las personas, habrá que citar a todas las personas", ha reivindicado.

Al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que "no dé ideas a la gente que tiene que acudir a declarar a esta comisión, porque el miércoles pasado indicó que todo aquel con cargo del Ayuntamiento tendría que dar las explicaciones, y luego dimite Carromero, y dice que cualquier persona del PP acudirá, y Carromero se da de baja". "Estoy seguro de que aplicará las mejores opciones para que Carromero dé las explicaciones oportunas y se pueda defender", ha requerido.