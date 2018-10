Cs denuncia ante la Oficina Antifraude el presunto amaño de plazas de Madrid Destino y pide comisión de investigación

Publicado 09/10/2018 12:02:21 CET

Exige a Carmena que dé explicaciones ante las evidencias "palmarias" de fraude en el concurso para la selección de plazas para la Cineteca

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y la responsable de Cultura de Cs, Sofia Miranda, han registrado esta mañana en la Oficina Antifraude una denuncia para que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa pública Madrid Destino al apreciar que hay indicios "evidentes" de que hubo "un amaño" del concurso de puestos para el proyecto Cineteca.

En la denuncia, se pide investigar la actuación llevada a cabo en el proceso de selección de la plaza de Técnico de programación de festivales de cine y ficción por la sociedad Madrid Destino, iniciando "el correspondiente procedimiento de inspección con fundamento en las irregularidades que se derivan de los hechos que se relatan".

La denuncia se interpone después de que haya obtenido una plaza en la Cineteca Jara Fernández Meneses, hija del consejero delegado de Madrid Destino, Antonio Fernández Segura. A su plaza optaba por ejemplo el exdirector del programa de La 2 'Días de Cine'.

En rueda de prensa, Villacís ha encuadrado los hechos en la "agencia de colocación" que ha creado Ahora Madrid desde el Ayuntamiento de Madrid, criticando que esté reforzando su "red clientelar" de afines a Podemos bajo el paraguas de "todo tipo de prácticas" que supuestamente venían a regularizar. "Desde que están en el Gobierno, están haciendo justo lo contrario. El Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en una agencia de colocación de afines de Podemos. Se han batido los récords de contratos y subvenciones a dedo", ha recalcado.

Tras criticar que los concursos se hacen a "medida de los candidatos" que quiere poner Podemos, la portavoz municipal ha explicado que la denuncia se presenta en la oficina Antifraude para que se conozca lo que entienden que es "un concurso absolutamente fraudulento" y "un traje a medida" para que Fernández "colocara a su hija" y a la secretaria de la directora de la Cineteca.

"Todos los indicios que tenemos apuntan a que este concurso fue amañado", ha aseverado Villacís, quien esta tarde, en comisión extraordinaria, pedirá a la alcaldesa de Madrid y concejala de Cultura, Manuela Carmena, que dé explicaciones sobre este asunto.

NOMBRAMIENTO DE JARA FERNÁNDEZ

Sobre el nombramiento de la hija del consejero delegado de Madrid Destino, ha detallado que su puntuación era la misma que otros candidatos, pero, sin embargo, ella contaba con menos experiencia laboral que el resto.

"Entró en junio de 2017. Dos meses después, su hija que trabajaba ahí, ascendió. Un año después, justo cuando iban a cambiar la dirección de Cineteca, se hace el concurso. Y se convocan once plazas. Y justo se hace cuando esta chica cumplía el tiempo necesario para concurrir a este concurso. Antes no lo hubiera cumplido", ha especificado, criticando que el Comité de Evaluación no guardó las garantías necesarias como comprobar las incompatibilidades.

"Fue un amaño para que llevara su nombre. Las dudas son más que evidentes y la alcaldesa de Madrid tiene que rendir cuentas. Hay suficientes elementos de juicio para que se anule el concurso y se repita. Hay que evitar las prácticas de nepotismo y colocación de amiguetes", ha recalcado.

Por todo ello, ha solicitado una Comisión de Investigación, ya que "a día de hoy", según la portavoz de Cs, "hay más sospechas" y creen que esta cuestión se tendría que dilucidar en una comisión sobre Madrid Destino, reclamando el apoyo del resto de grupos municipales. "Están pasando muchas cosas raras -- en alusión a Madrid Destino-- y había un interés para que esas plazas fueran ocupadas por unas personas", ha insistido la edil de la formación naranja.

Además, Villacís se ha mostrado dudosa ante las posibles informaciones que le pueda dar Carmena sobre este tema ante el que ha dicho que hay "evidencias palmarias" de un "amaño". "Me da que las explicaciones no van a ser suficientes", ha apostillado sin descartar que se puede recurrir a la vía judicial si no obtienen respuesta de la Oficina.