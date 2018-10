Cs, PP y PSOE aprueban que la Junta de Gobierno inicie acciones legales en 15 días para recuperar La Ingobernable

Actualizado 27/06/2018 15:47:02 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ediles de Cs, PP y PSOE, con la oposición de Ahora Madrid, han aprobado con sus votos una iniciativa de la formación naranja para que la Junta de Gobierno acuerde el inicio de acciones legales en 15 días para recuperar los edificios municipales okupados por los centros sociales La Dragona (avenida de Daroca, 90) y La Ingobernable (Paseo del Prado, 30).

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han impedido que saliera adelante otros puntos de la proposición, como iniciar acciones penales, que se rechace la actitud de concejales de Ahora Madrid (Carlos Sánchez Mato participó en una charla en La Ingobernable y Pablo Carmona, que ha apoyado a este centro social a través de sus tuits) y que se destine el inmueble a un museo. En un principio Cs quería que fuera para un museo dedicado a la fotografía.

El concejal-presidente de Centro, Jorge García Castaño, ha explicado que el Gobierno aboga por la recuperación administrativa de ambos inmuebles y su uso como equipamiento social comunitario, como demandan los vecinos. En cuanto a la propuesta para levantar allí un museo, el edil ha destacado que "no es la mayor demanda del distrito".

PROTAGONISMO VECINAL

"Diálogo, tranquilidad, legalidad y protagonismo vecinal" son las claves que ha dado. También ha recordado que el Ayuntamiento, ni con el PP, ha actuado por la vía penal, tampoco en La Dragona, okupado desde 2008. En este punto se ha referido a las "torrentinas" palabras del portavoz del PP, José Luis Martínez Ameida, que ayer dijo que con su partido en el gobierno "pondría a currar a los okupas".

"El de Ahora Madrid es el gobierno de los okupas, para los okupas y por los okupas que no se ocupa de los okupas", ha lanzado la concejala de Cs Silvia Saavedra, que ha llevado al Pleno la situación con La Dragona y La Ingobernable, cuyo mantenimiento "pagan los madrileños". En el primer centro social "el procedimiento ha sido suspendido en dos ocasiones" y los técnicos municipales son recibidos "como una película de terror, con la cara tapada y lanzando bangalas desde lo alto del edificio".

En La Ingobernable se han negado a recibir las notificaciones, ha continuado, y han proseguido con los talleres. "Terminen ya los procedimientos administrativos, que se les ve el plumero", ha instado la concejala, que ha terminado su intervención con un "Madrid no se okupa".

García Castaño ha puesto en el centro el "protagonismo vecinal". "Dialogamos con todo el mundo", ha declarado, como "históricamente el PP dialogó con los centros sociales para llegar a soluciones imaginativas y a veces positivas". Según el principio de legalidad, el Gobierno recuperará el edificio por la vía administrativa porque la penal "nunca ha sido en el Ayuntamiento".

También ha remarcado que los espacios vacíos deben ser empleados para equipamientos de barrio comunitarios. Sobre que faltan museos, el edil ha contestado que es cierto que faltan muchos museos pero no parece que uno más en el barrio de las Letras sea "lo razonable" sino que los equipamientos culturales deben ser distribuidos por la ciudad.

La socialista Mar Espinar ha explicado que su formación quiere recuperar los inmuebles pero que no le importa lo que opinen los concejales para apostillar, a continuación y dirigido a los concejales de Cs, que si hubiera delitos, la asesoría jurídica municipal ya habría apercibido de ello y actuaría de oficio.

"NI NORMAL NI ROMÁNTICO"

Espinar se ha dirigido a Ahora Madrid para decir a sus concejales que "la infracción del ordenamiento jurídico no puede aceptarse como algo normal o romántico porque la okupación es ilegal". "Es una vergüenza institucional que la Administración permita la okupación de sus inmuebles", ha recriminado la concejala.

El popular Percival Manglano ha afirmado que, con independencia de la votación, "el resultado será el mismo, no pasará nada porque no se les desalojará porque no tienen intención de hacerlo". En su intervención ha destacado que en La Ingobernable la imposibilidad de desalojarles ha sido recibido con "churros y porras". "Se lo están regalando a los que mandan, los okupas, y están genuflexos ante sus amos".