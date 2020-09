Cs, PP y Vox piden a Sánchez desde Cibeles que no se conceda indulto "ni ningún privilegio" a los presos del 'Procés'

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Ciudadanos, PP y Vox han pedido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid al Gobierno de la Nación que no se conceda el indulto "ni ningún privilegio" a los presos del 'Procés'. Ha sido Ciudadanos quien ha presentado esta moción por la vía de urgencia.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, encargada de defender la moción, ha pedido además al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "centre su acción política en la lucha contra la pandemia ocasionada por la Covid-19 que tan gravemente está afectando a los madrileños, prestando su colaboración con todas las administraciones que están implicadas".

Y es que la formación 'naranja' entiende que no se reúnen las condiciones "que dan lugar a su disfrute" después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurase que la próxima semana se iniciará la tramitación de estos indultos reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía .

"Esa precisión, unida a la invitación a unirse al proyecto del Gobierno, denota un interés impropio en una cuestión de especial relevancia, en un momento en que nuestro país y muy especialmente nuestra ciudad, se tiene que volver a enfrentar con el reto de una pandemia que está causando graves estragos", ha aseverado.

Además, ha asegurado que "el mayor acto de reivindicación es decir Viva el Rey". "No podemos permitir que se siga atacando al Jefe del Estado, porque ataca a lo que es de todos, a la Constitución española", ha lanzado a continuación.

"ESA CATALUÑA QUE MERECE CONVIVENCIA"

Desde el PP, Andrea Levy, ha asegurado que ella vivió "esos aciagos días en los que se pisoteaban los derechos y libertades". "Viví con tristeza los días posteriores, cuando fuimos amenazados, agredidos, y teníamos que vivir escoltados; ahora no puedo dejar las gracias a Madrid, porque no pregunta de dónde vienes", ha expresado.

Para la también delegada de Cultura, estos presos "no pueden ser indultados por un puñado de votos". Considera que el Gobierno de España "está mucho más interesado en blanquear a Bildu que en la pandemia", y ha afeado al presidente, Pedro Sánchez, que se haya reunido antes con Torra que a visitar un solo hospital o barrio de Madrid.

Y es que, para Levy esto responde a que "a este Gobierno no le interesa la pandemia", y considera que los indultos son "una ofensa hacia esa Cataluña que merece convivencia, unos políticos que no se salten las leyes, que están para cumplirlos".

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha defendido que el partido "que logró que fueran condenados" ha sido su formación, y ha reprochado a Ciudadanos y PP que los dejaran "solos", al igual que cuando propusieron la ilegalización de los partidos separatistas. "Espero que cuando propongamos la moción de censura para lograr sacar de Moncloa al responsable de la situación actual en España no nos quedemos también solos", ha pedido.

"NO ENGAÑEN PRESUPONIENDO"

Por su parte, el portavoz socialista, Pepu Hernández, ha calificado de "bajeza política" la propuesta de Ciudadanos, y les ha pedido "decoro" y que "no engañen a la gente presuponiendo algo que no se sabe si sucederá o no". "Cuando toquen, llegarán los informes preceptivos, del Supremo", ha explicado.

Y es que entiende Hernández, que a PP y Cs "les interesa hablar de indultos para no hablar de la pandemia" y "del desastre de Ayuso", por lo que ve en esta propuesta "que Cs hace un gran papel al PP".

La edil Pilar Sánchez, de Más Madrid, ha afeado a Cs que empleen la pandemia "como excusa para hablar del independentismo catalán", algo que le resulta "indecente" y que moción carece de "legitimidad moral". A continuación ha pasado a dar las cifras de contagios y fallecidos por la Covid-19.

Además, ha defendido que el Gobierno de la Nación "cumple la ley", y ha recordado que "faltan todos los informes" y que "sin ellos, se piden que se les niegue los indultos". "Qué poco saben del Estado de Derecho", ha concluido.