Cs urge a Educación a "dar soluciones" a vecinos de Las Rejas al "no cumplir su palabra" de construir IES para 2018

Publicado 06/09/2018 13:01:36 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, respectivamente, han urgido este jueves a la Consejería de Educación a "dar soluciones" a los 7.000 vecinos de Las Rejas al no tener construido el Instituto de Educación Secundaria en la parcela destinada a tal fin. "No ha cumplido su palabra", han criticado sobre el consejero, Rafael Van Grieken.

Frente a la parcela en cuestión, ahora un solar, y escoltados por vecinos con camisetas verdes en las que se podía leer 'Instituto en Las Rejas Ya', Aguado y Villacís han reprochado que más de 700 niños "tengan que recorrer 3 kilómetros" al no contar todavía con un centro educativo en el barrio, una demanda vecinal desde hace más de una década.

En junio de 2017, Comunidad y Ayuntamiento acordaron construir finalmente un nuevo instituto en el barrio de Rejas, en el distrito de San Blas-Canillejas, en la parcela cedida inicialmente por el Consistorio a la que se añadía otra cercana para levantar un parking, con la previsión de que estuviera listo en el curso 2018-2019.

Ciudadanos introdujo en el año 2016 una partida presupuestaria para la redacción del proyecto y en 2017 otra partida para la construcción del centro. Sin embargo, este no se ha llegado a construir.

"Basta ya de excusas, de que si la parcela es pequeña, de exigencias técnicas absurdas como por ejemplo que el Ayuntamiento exija un número determinado de plazas de aparcamiento que en nada tiene que ver con la realidad del Centro y que además puede ser eximido, basta ya de retrasos en la definición final del proyecto y de excusas banales", ha reprochado Begoña Villacís.

En la misma línea, Ignacio Aguado ha asegurado que los vecinos de Las Rejas "quieren y deben tener sus instalaciones educativas" y "ser ciudadanos de primera". "Yo no quiero eso para mis hijos, y estoy seguro de que él (Van Grieken) no lo querría para los suyos, y por eso le pido que tenga un mínimo de empatía, y que vea el trastorno ocasionado", ha apuntado.

Además, Ignacio Aguado ha puesto en evidencia que "la Consejería no ha cumplido con la ley de gratuidad de libros de texto, que tenía que estar en aplicación este curso y no lo está", por lo que "de nuevo las familias han tenido que pagar los libros cuando hay una ley que dice que no han de pagarlos".

Para Villacís, el solar donde está prevista la construcción del IES es "la imagen más gráfica del interés de Comunidad y el Ayuntamiento por la Educación Pública". "Se les llena la boca, se apuntan a manifestaciones, pero se pasan la pelota durante tres años, con padres de niños sin solución de ir a un instituto mínimamente cerca de sus casas", ha lamentado.

La portavoz de Cs en Cibeles ha indicado que en este distrito "hay 15 colegios, 5 escuelas infantiles y 2 IES que tenían presupuestadas obras, y por el fiasco presupuestario de su propio grupo en Ahora Madrid, solo han terminado tres". "Es una vergüenza", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de la plataforma 'Instituto en Rejas Ya', Alberto Arkones, ha reiterado que este IES es una "propuesta de hace dos años" pero que "no se ha movido una sola grúa". Así, los menores han de acudir al IES Alameda de Osuna, "con nueve líneas en primero de la ESO".

Además, ha criticado la ruta de autobuses para llegar al centro, "la de peor acceso". "Esta ruta es un parche, no nos convence, hemos solicitado varias paradas, pero está frente al colegio Ciudad Pegaso... lo más alejado", ha apuntado, por lo que ha pedido "recapacitar" a Van Grieken.