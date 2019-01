Cs ve "raro" que "nadie" quiera presentarse a candidato del PSOE en el Ayuntamiento como si fuera "un castigo divino"

Publicado 26/12/2018 16:41:03 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Vilacís, ha tildado de "raro" que "nadie" quiera presentarse como candidato del PSOE para liderar el Ayuntamiento de Madrid como si se tratara "de un castigo divino".

En declaraciones a los periodistas en la carpa que ha instalado Ciudadanos en la Puerta del Sol, Villacís, al ser preguntada sobre que aún no se conozca candidato del PSOE, ha señalado que es "raro" que siendo un partido que tiene "primarias" que "no haya nadie de esa formación que tenga el deseo, las ganas y la ilusión de tener un proyecto para la ciudad".

"Más bien, parece ser un castigo divino que te designen el candidato del PSOE. Lo comprendo porque la labor de estos tres años ha sido la de convertirse en una facción de Ahora Madrid. Es un PSOE muy diluido por su labor ni de oposición ni de Gobierno y heredar todo ese legado no ayuda a nadie que se quiera presentar por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, aunque me cuesta entender que no haya personas que les ilusiones hacer eso", ha concluido.