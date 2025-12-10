CSIF alerta del colapso operativo de los Agentes Forestales en medio del posible foco de gripe aviar en la región

Archivo - Valle del río Duero - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles el "abandono institucional y operativo" que sufre el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y ha alertado del "colapso" en su capacidad de respuesta ante la aparición masiva de aves muertas de las últimas semanas por un posible foco de gripe aviar, especialmente en la zona sur.

Según el sindicato, los agentes han multiplicado sus intervenciones tras el incremento "alarmante" de la mortandad de cigüeñas en torno al río Manzanares, mientras las autoridades investigan si podría tratarse de un foco de gripe aviar, según han señalado en un comunicado.

Los profesionales trabajan desde el primer momento en la retirada de cadáveres para evitar la posible propagación del virus "entre aves, animales y personas". El Gobierno regional ha incidido en que estos trabajos se realizan en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Sin embargo, CSIF ha advertido de que la falta de medios y de personal --"apenas 240 efectivos en toda la comunidad y con muy pocos vehículos operativos"-- ha llevado al límite la capacidad de respuesta del cuerpo.

El portavoz de Agentes Forestales del sindicato, José María Bermúdez, ha denunciado que "la inoperatividad actual pone en riesgo tanto a los profesionales como a la seguridad ambiental y a la salud pública", y ha acusado a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) de mantener una "política de abandono".

El sindicato ha afirmado que los agentes afrontan esta crisis "con su propia voluntad como único recurso", mientras la Consejería de Medio Ambiente "mira hacia otro lado pese a la gravedad de la situación".

Así las cosas, CSIF ha reclamado soluciones urgentes, entre ellas un refuerzo real de efectivos, dotación material adecuada y una gestión operativa acorde a las necesidades del servicio público de vigilancia y protección ambiental para atajar el "problema serio" por el que atraviesa el medio natural madrileño.