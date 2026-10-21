CSIF denuncia que el 76% de las plazas médicas de las prisiones madrileñas están vacantes

Archivo - Centro Penitenciario Alcalá Meco - Madrid, a 22 de mayo de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha denunciado que 56 de las 74 plazas médicas de los siete centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid están vacantes (76%), y ha alertado de que la falta de profesionales sanitarios y de atención psiquiátrica puede dificultar la prevención de situaciones de riesgo y aumentar las agresiones a los funcionarios.

Según los datos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Instituciones Penitenciarias, actualizada a 1 de octubre, la situación afecta a las siete cárceles de la región, aunque con diferencias entre centros, señala CSIF en un comunicado.

En Valdemoro están sin cubrir las once plazas médicas, mientras que en Soto del Real permanecen vacantes cinco de las ocho plazas de médico general y las cuatro de especialistas. En Alcalá-Meco hay siete de ocho plazas vacantes de medicina general y otras tres de especialistas; mientras que en Navalcarnero hay otras 12 vacantes.

La organización sindical ha vinculado esta falta de personal con las dificultades para detectar y tratar patologías, especialmente las relacionadas con la salud mental, y ha reclamado cubrir de forma estable los puestos vacantes, reforzar las plantillas y un plan específico de atención psiquiátrica.

Además, ha advertido de que la falta de atención puede dificultar la detección precoz de descompensaciones y la intervención ante episodios de riesgo. En este sentido, ha subrayado que su reivindicación no pretende estigmatizar a las personas con problemas de salud mental, sino garantizar su tratamiento.