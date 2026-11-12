CSIF denuncia a Consejería ante Trabajo por "vulneración" de derecho a huelga: "Quiere desmantelar la educación pública"

CSIF Educación Madrid denuncia a la Consejería ante Inspección de Trabajo por vulneración del derecho de huelga. - EUROPA PRESS

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado ante Inspección de Trabajo una denuncia por "vulneración" del derecho fundamental de huelga y de la libertad sindical por parte de la Consejería de Educación, por "negarse" a recibir al comité de Huelga de CSIF, una actitud que, a su juicio, demuestra que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quiere "desmantelar la educación pública".

Ataviados con sus chalecos verdes de CSIF, unos 50 manifestantes se han concentrado un día más frente a la Consejería de Educación, ubicada en la calle Alcalá, 32, con pitos, un tambor y un megáfono en el que han dado voz a sus reivindicaciones.

Entre ellas, piden una mejora salarial del profesorado madrileño y el cumplimiento del acuerdo sectorial. Además, exigen a Zarzalejo que se reúna "ya" con ellos cuando se cumple casi un mes de huelga.

Respecto a la denuncia ante Inspección de Trabajo, el responsable de CSIF Educación, Miguel Ángel González, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que hace unos días hicieron un requerimiento ante Consejería, pero al dejar pasar "un tiempo prudencial y no obtener respuesta" este miércoles han presentado una denuncia para que la consejera se siente a negociar porque es "su obligación".

A pesar que desde CSIF han asistido a todas las reuniones de la mesa de educación, su portavoz ha trasladado que aún no han recibido comunicación de la reunión con el comité de huelga para modificar los servicios mínimos después de que la consejera informase este miércoles de que se va a cambiar la orden de servicios mínimos de la huelga indefinida educativa para "garantizar la continuidad de la actividad lectiva".

"Sinceramente, estamos viendo cuál es el plan de la consejera y es desmantelar la educación pública", ha sostenido González, que advierte que "van a seguir" concentrándose y protestando hasta que "les hagan caso".

LA IMAGEN DEL PROFESORADO "EN EL PUNTO DE DEBATE"

Por su parte, Roberto Coello, delegado sindical de CSIF y profesor de Primaria de un colegio de Alcalá de Henares, ha expresado a Europa Press, que lo que les preocupa es que la imagen del profesorado cada vez se está poniendo más "en el punto de debate". "Vemos que esto es un paso más en contra de lo que es la dignificación de la labor docente y de la figura del profesor, que es lo que nosotros intentamos siempre mejorar", ha puntualizado.

Considera que "no piden tanto", sino "una negociación real" que no sea la carrera profesional docente", pese que, según ha señalado, a la Consejería le interese tener "abierta" esa mesa para "justificar" que se está negociando.

"No nos podemos callar ante esta situación porque no estamos haciendo campaña política a nadie, pero que si nos callamos y nos ponemos de perfil estamos dando la razón a quien no la tiene", ha reivindicado.

UN COMPLEMENTO DE CAPITALIDAD O REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA

Las reivindicaciones de CSIF no se limitan a las condiciones económicas, también exigen un complemento de capitalidad que tenga en cuenta "el alto coste de vida de Madrid y los salarios más bajos del conjunto del Estado".

Además, desde el sindicato demandan "la eliminación de la burocracia, la reducción de ratios, la adecuación y climatización de los centros educativos y el aumento del número de profesores".

"CSIF reitera su disposición al diálogo y pide a la consejera que abandone la estrategia de dilación y aborde de forma seria las justas reivindicaciones del profesorado madrileño", han zanjado.