CSIF exige la implantación inmediata de la jornada laboral de 35 horas para los trabajadores públicos de la Comunidad

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Autonómica de Madrid de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido la implantación inmediata de la jornada laboral de 35 horas para los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el sindicato ha enviado este jueves una carta a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la que se le solicita la convocatoria de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para abordar este tema.

"Reclamamos esta medida tras haber conseguido que el Gobierno central haya aprobado, tras una larga reivindicación de nuestro sindicato, que la Administración General del Estado cuente desde hoy con las 35 horas como jornada laboral", ha defendido en un comunicado.

Considera el sindicato que se trata de una medida "necesaria" para "mejorar" las condiciones de trabajo del personal público y avanzar en una "mejor" organización de los servicios en la Comunidad de Madrid.

"La reducción de jornada favorece la conciliación y contribuye a un empleo público más atractivo y eficiente. Además, su aplicación repercutiría positivamente en la calidad de la atención a la ciudadanía. Por este motivo, instamos a la Comunidad de Madrid a activar sin más demora los mecanismos de negociación y aplicación necesarios", ha recalcado.

Precisamente, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo afirmó en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid que rebajar a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Administración General del Estado ha supuesto "perder 17.000 puestos a tiempo completo".

"Los expertos lo cifran en 1.000 millones de euros. ¿Sabe cuál es su memoria económica? Cero euros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ustedes están pidiendo es que el sistema público se reduce a una jornada laboral de 1.000 horas. Es reducir la jornada laboral sin ningún tipo de sustitución", manifestó.