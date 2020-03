CSIF prepara denuncias contra la "desprotección" del personal sanitario y de residencias sin material

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está estudiando acciones jurídicas y centenares de denuncias ante la Inspección de Trabajo o la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto ante "la situación de desprotección a la que se ve expuesto el personal de residencias de mayores y de la Sanidad en muchos hospitales que, obligados por sus superiores, deben atender a pacientes con coronavirus sin disponer de los materiales de protección adecuados".

La falta de este material está provocando un gran número de bajas entre celadores, TCAEs y enfermeras, médicos y en general de todo el personal que trabaja en la Sanidad (mantenimiento, limpieza, administración) y que es necesario para el funcionamiento de los centros "y la rebelión de algunos sanitarios, que se niegan a atender a pacientes infectados debido a la alta exposición al virus por contar, por ejemplo, con mascarillas quirúrgicas, que no sirven para evitar contagios, y no con las correspondientes FFP2".

Este sindicato denuncia la apertura de expedientes en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, en el que un grupo de unos 50 sanitarios, entre enfermeras, TCAEs, celadores y médicos, "se han plantado ante los mandos intermedios, ya que estos les niegan las mascarillas que son obligatorias para atender a pacientes infectados".

"Tenemos un montón de bajas en nuestra planta y sigue sin importar. Si me pongo mala contratan a otra. Estamos desesperadas. Llevamos trabajando durante toda la semana con la misma mascarilla, con ella entramos en todas las habitaciones, y se supone que sólo valen para un turno de ocho horas", asegura una enfermera de este centro hospitalario a CSIF.

La falta de medios y el no suministro por parte de los superiores provocó que en los primeros días, muchos celadores y auxiliares de enfermería, a los que hacían trabajar sin ninguna protección, se contagiaran, aseguran en un comunicado. Según han confirmado varios sanitarios de este centro a ese sindicato, hay cuatro celadores infectados, sin patologías previas, con pronóstico grave.

"Nos sentimos mal porque no estamos seguros en nuestro trabajo, no estamos protegidos, cuidando a pacientes que están muy mal, que son muy dependientes. Me parecen muy bien los aplausos de la gente pero quiero que mis jefes, mi hospital, me dé medios para poder trabajar en condiciones, sin miedo. Porque el que no caiga enfermo va a caer psicológicamente. Pero la sensación que tenemos es que les damos lo mismo. Tenemos una vida fuera, familia, amigos, que aquí no vale", asegura esta enfermera.

Por ello, CSIF plantea denunciar estas situaciones ante las instancias oportunas cuando llegue el momento. "Además de la falta de material hay que añadir la incompetencia e insensibilidad de los mandos intermedios, que a día de hoy siguen sin entender nuestras exigencias de trabajar con el material adecuado. No es sólo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a nuestros compañeros y nuestras familias. Te queda la duda de lo que estás llevando a casa. No sabemos si somos positivos. Nos dicen que es lo que hay, que nos pongamos a trabajar, sin más", afirma una TCAE del Ramón y Cajal.

Otra enfermera cuenta que, debido al alto número de bajas entre los profesionales de este centro, el pasado sábado se encontró sola en una planta de este mismo hospital con 45 positivos y solo con tres enfermeros nuevos sin experiencia previa en hospitales. En esa situación solo pudieron hacer una ronda en todo ese día. A las siete de la tarde le anunciaron que iban a aumentar la capacidad de la planta poniendo una tercera cama en cada habitación.

"Acabo destrozada cada jornada. Intentamos reservar todo lo posible nuestras mascarillas FFP2 que tenemos desde hace semanas y que ya no sabemos si sirven para algo porque en teoría valen para ocho horas. Si nosotros caemos enfermos no sé quién va a cuidar de nosotros", manifestó esta profesional al sindicato.