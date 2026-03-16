Cuatro detenidos tras desmantelar tres narcolocales en Alcorcón, donde se intervino una pistola simulada

Archivo - Dos coches de la Policía Nacional de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas --tres hombres y una mujer-- han sido detenidos en una operación en la que se ha conseguido desmantelar tres narcolocales en Alcorcón, donde se intervino una katana y un arma de fuego simulada, ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició en el mes de octubre al tener conocimiento de la existencia de tres puntos de ventas de sustancias estupefacientes. Avanzadas las pesquisas, los agentes pudieron confirmar que existía un gran trasiego de personas que acudían a estos locales en los que, además de comprar las sustancias, también podían consumirlas en su interior.

El pasado día 13 de marzo se llevó a cabo la entrada y registro de los lugares en los que fueron localizados 16 gramos de cocaína, 3,8 gramos de hachís, más de 200 euros en efectivo, unakcatana y un arma de fuego simulada.

Finalmente se detuvo cuatro personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, quienes pasaron a disposición de la autoridad judicial.