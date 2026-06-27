Cuatro intoxicados leves al incendiarse el salón de un piso en la avenida de Asturias de Madrid

Bomberos de Madrid intervienen en la extinción de un incendio en la avenida de Asturias. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo tras incendiarse el salón de un cuarto piso en la avenida de Asturias de Madrid, según han informado los servicios de emergencias municipales.

Los Bomberos de Madrid han extinguido un fuego muy desarrollado en la vivienda, que ha tenido manifestación al exterior por dos fachadas del edificio.

El SAMUR-Protección Civil ha atendido a los cuatro afectados en el lugar y los ha dado de alta sin necesidad de traslado a ningún centro hospitalario.