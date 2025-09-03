El curso escolar arrancará con 15 nuevas infraestructuras educativas públicas en la región

Han supuesto una inversión de 58,5 millones y darán servicio a 4.730 alumnos distribuidos en 230 nuevas aulas

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estrena en este nuevo curso escolar 2025/26 un total de 15 nuevas infraestructuras educativas públicas con nuevos centros y ampliaciones y terminaciones de otros, además de equipamientos como gimnasios o laboratorios que entran en servicio este mes de septiembre tras una inversión de 58,5 millones de euros y que suman 230 nuevas aulas para 4.730 alumnos.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante la presentación de las novedades del curso escolar que comienza a partir del próximo lunes.

Una de estas infraestructuras es el colegio público Rudyard Kipling, que abre sus puertas por primera vez en el madrileño barrio de El Cañaveral, y es el primer centro educativo de la región que nace incorporando los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria a las habituales etapas de Infantil y Primaria.

Este nuevo CEIPSO comienza su andadura, como todos los que se construyan a partir de ahora, con la jornada partida, y sus primeros alumnos serán los del primer curso del segundo ciclo de Infantil.

Y también están de estreno los alumnos del nuevo instituto público de Arganda del Rey, el Eduardo Capa, que en esta primera fase recién terminada ofrece a las familias de la zona 180 plazas de Secundaria, laboratorios y pistas deportivas.

Además, otros tres colegios públicos culminan sus respectivas fases de terminación y empiezan este septiembre con todas sus instalaciones ya preparadas para sus alumnos. Son el María de Villota de la capital, que pasa a línea 5 (cinco clases por curso) tras una inversión de 7,7 millones de euros; el Nuria Espert de Madrid, que también ha requerido 7,5 millones para rematar las aulas que estrenarán sus 660 nuevos alumnos; y el María Blanchard de Getafe, con una inversión de casi 2,8 millones de euros que ha permitido levantar aulas para ambas etapas, otras de apoyo y biblioteca para 360 niños.

MÁS PLAZAS EN INSTITUTOS

En cuanto a los institutos públicos, tres estrenan fase de terminación y cuentan ya con todas sus aulas y equipamientos disponibles. Se trata del Juan Bautista Montenegro de Torrejón de Ardoz, cuya última etapa de obras ha requerido una inversión de 8 millones de euros para dar servicio a 500 nuevos alumnos; el José Pedro Pérez Llorca de Parla, que añade 630 plazas de Secundaria y Bachillerato tras unos trabajos valorados en más de 6,4 millones; y el Jane Goodall de Madrid capital, al que se han destinado 3,7 millones y tendrá 460 nuevos estudiantes.

Por su parte, seis centros amplían sus instalaciones para seguir mejorando los espacios que ofrecen a sus estudiantes. Estas actuaciones se han llevado a cabo en el Colegio Rural Agrupado Torremocha de Torremocha de Jarama, el colegio público de Educación Especial Peñalara de Collado Villalba, los institutos públicos Neil Armstrong de Valdemoro, María Rodrigo de Madrid y Rafael Frühbeck de Burgos de Leganés y el CEIPSO San Miguel de la localidad de Villamantilla.

Mientras, en el instituto Alto Jarama de Torrelaguna se ha terminado la primera fase de los trabajos de mejora energética de las instalaciones.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tiene previsto, además, terminar los trabajos programados en otras 20 infraestructuras educativas repartidas por toda la región a lo largo del curso académico 2025/26. En estas actuaciones, que permitirán crear 4.800 puestos escolares distribuidos en más de 230 aulas, se van a invertir 80,5 millones de euros.