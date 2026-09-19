Cursos gratuitos en Madrid para encontrar empleo: cocina, carnicería, fibra óptica, limpieza y otros oficios

Personas trabajando en una cocina - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cocina, carnicería, limpieza de interiores, instalación de fibra óptica, energías renovables o montaje de mobiliario son algunas de las materias incluidas en los cursos gratuitos que ofrece este otoño el Ayuntamiento de Madrid para mejorar las posibilidades de acceder a un empleo.

La formación, tal y como recuerda el Consistorio en su blog 'Diario de Madrid', se imparte a través de las escuelas municipales de la Agencia para el Empleo: Empleo Verde y Oficios, Cuidados, Hostelería y Alimentación y Talento Digital.

Estos centros son uno de los elementos principales de la Estrategia de Empleo 2024-2027 del Ayuntamiento de Madrid. Sus programas combinan, según el curso, formación presencial, prácticas en empresas, orientación sociolaboral y contacto con compañías de los distintos sectores.

Algunos cursos comenzaron a mediados de septiembre, mientras que otros arrancarán durante las próximas semanas. Las personas interesadas deberán consultar directamente con cada escuela si todavía quedan plazas disponibles.

CONSTRUCCIÓN, ENERGÍAS RENOVABLES Y MOBILIARIO

La Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios ofrece formación en profesiones esenciales que están incorporando nuevas tecnologías, sistemas de gestión circular de residuos y métodos destinados a reducir la huella ecológica.

Entre sus propuestas figura el curso de instalación de tuberías, que comenzará el 28 de septiembre. La formación será presencial y tendrá una duración de 140 horas, a las que se añadirán otras 40 horas de prácticas en empresas.

El 13 de octubre arrancará el curso de vendedor especialista en confort, eficiencia energética y energías renovables, con 200 horas lectivas y 50 horas de prácticas.

Dos días después, el 15 de octubre, está previsto el inicio del curso de montaje e instalación de mobiliario, que contará con 240 horas de formación y 48 horas de prácticas profesionales.

Las actividades se desarrollan en la sede de la escuela, situada en la calle del Ginebro, 1, y en la Fundación Laboral de la Construcción de Vicálvaro, en la calle de Rivas, 25.

La información puede consultarse en la web emempleoverdeyoficios.madrid.es, en el teléfono 689 439 190 o el correo electrónico emempleoverdeyoficios@madrid.es.

LIMPIEZA Y TELEASISTENCIA

La Escuela Municipal de Cuidados está especializada en profesiones relacionadas con la atención a personas dependientes, la teleasistencia, la limpieza profesional y otros servicios con una demanda laboral creciente.

El curso de limpieza de interiores, organizado en colaboración con Clece, comenzará el 28 de septiembre y se impartirá de forma presencial en las instalaciones de Gala Formación, situadas en el polígono CTM. La oferta también incluye gestión de llamadas de teleasistencia, que se impartirá desde el 28 de septiembre hasta el 2 de diciembre.

Las personas interesadas en próximas convocatorias pueden consultar en la web emcuidados.madrid.es, llamar a los teléfonos 913 052 066 y 653 477 619 o escribir a emcuidados@madrid.es.

OPORTUNIDADES EN HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

La Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación ofrece por su parte cursos prácticos destinados a preparar ayudantes de cocina, barra y sala, carnicería y pescadería.

Durante septiembre se han programado distintas ediciones del curso de ayudante de cocina, con una duración de entre 80 y 200 horas. También se ofrecen formaciones para trabajar como ayudante de barra y sala, carnicero o pescadero.

Entre las convocatorias previstas para octubre se encuentra el curso de ayudante de carnicería, que se impartirá del 14 de octubre al 26 de noviembre. Será presencial y tendrá una duración de 205 horas.

La escuela se encuentra en la primera planta del Mercado de Santa Eugenia, en la calle Virgen de las Viñas, 16. La disponibilidad de plazas puede consultarse en emhosteleriayalimentacion.madrid.es, en los teléfonos 910 869 176 y 621 252 546 o a través del correo emhosteleriayalimentacion@madrid.es.

FORMACIÓN DIGITAL Y FIBRA ÓPTICA

La red se completa con la Escuela Municipal de Talento Digital, situada en la calle de Amposta, 34, en el distrito de San Blas-Canillejas.

El centro impartirá en octubre dos cursos para aprender a utilizar herramientas digitales de gestión empresarial. Uno estará especializado en logística y otro en administración financiera.

La primera formación se desarrollará del 1 al 28 de octubre y tendrá 90 horas, mientras que la segunda se impartirá del 1 al 30 de octubre, con una duración total de 100 horas.

También se ofrece un curso de instalación de fibra óptica, previsto entre el 22 de septiembre y el 16 de diciembre. Tendrá 285 horas y se impartirá presencialmente en el Orange Digital Center de la calle de San Bernardo, 101.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A LOS CURSOS?

La oferta formativa está dirigida principalmente a personas desempleadas y a colectivos que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

Entre sus destinatarios se encuentran las mujeres, especialmente aquellas con cargas familiares; las personas mayores de 45 años; los jóvenes sin cualificación; y las personas con discapacidad o con especiales dificultades de acceso al empleo.

Los requisitos de participación y la disponibilidad de plazas varían según cada curso. Por ello, se recomienda consultar las condiciones con la escuela correspondiente.