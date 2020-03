Dada de alta en el hospital de Ifema otra paciente, de 34 años: "Gracias por todo el apoyo y las medidas"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales sanitarios que trabajan en el Hospital de Ifema han dado de alta a otra paciente, Graciela, de 34 años, que ha dado las gracias por todo el apoyo que ha recibido y por las medidas que han hecho que se recupere lo antes posible.

Después de cuatro días, Graciela vuelve a su casa entre los aplausos de los sanitarios que la han cuidado en el hospital de campaña y entre vítores de 'venga, que tú puedes'.

"Tengo el Covid-19 y he pasado los últimos días en Ifema. Al principio lo he pasado muy mal porque tenía esa sensación de ahogo que dicen que se tiene", ha relatado Graciela en un vídeo difundido en Twitter por Emergencias Madrid.

No obstante, la paciente dada de alta ha asegurado que no le ha resultado una estancia "tan dura" por cómo se han portado con ella los profesionales en Feria de Madrid y por todas las medidas que han empleado para que se recupere. Por último, ha lanzado un mensaje a todos los madrileños: "Cuídate mucho y no salgas de casa".

El hospital de campaña de Ifema acoge este jueves a 300 enfermos por coronavirus en el pabellón 5 y prevé atender a otros 300 en el 9 entre hoy y mañana, llegando a las 1.300 camas a lo largo de este fin de semana.