David Pérez rechaza el uso político de los 'menas' y ve "inaceptable" que se señale a personas por su raza u origen

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de la Junta Municipal del madrileño Distrito de Hortaleza, David Pérez, ha rechazado este viernes la "utilización política" de los menores extranjeros no acompañados ('menas') "por parte de unos y otros" y ve "inaceptable" que se señale a personas por su raza, origen, nacionalidad o cualquier otra característica.

Así ha valorado esta mañana Pérez, en un acto de la Policía Municipal, después de que ayer por la tarde en el Pleno de Hortaleza que presidió el PP uniera sus votos a los de Más Madrid y PSOE votando en contra de la proposición presentada por Vox ante una supuesta "ocupación inapropiada" de las marquesinas de la EMT por parte de 'menas' del centro de menores que hay en la zona.

Frente a las acusaciones del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, de que el resto de grupos políticos se ponen de perfil ante la problemática de los menores extranjeros en las calles de Hortaleza, David Pérez le ha respondido que ayer desde el equipo de Gobierno le dijeron "alto y claro" que "rechazan totalmente cualquier señalamiento a cualquier persona por su origen, por su raza o por cualquier característica personal y que rechazan absolutamente la utilización política constante de los 'menas', por unos o por otros".

"Por tanto, esa es nuestra posición y queremos efectivamente que se debe dejar de practicar ese tipo de política, que nosotros rechazamos, ante cualquier utilización o señalamiento de cualquier persona por su raza, origen, nacionalidad o cualquier característica. Creemos que eso es inaceptable y por eso ayer también rechazamos esa propuesta de Vox y también la rechazó la izquierda", ha argumentado.

COMBATIR CONDUCTAS INCÍVICAS, PERO "LA HAGA QUIEN LA HAGA"

En ese sentido, el edil del PP ha indicado que tampoco comparten el "constante uso que hace también la izquierda" de este asunto. "Nosotros creemos que lo que hay que hacer precisamente es dejar de utilizar políticamente el asunto de los menas y por supuesto, como digo, dejar de señalar a las personas por su origen, nacionalidad, raza o cualquier otra característica", ha manifestado.

Pérez ha vuelto a pedir a Vox que "respete los derechos humanos y a las personas". "Lo que no se puede hacer es desde luego señalar a unas personas porque sean de una raza o de un origen o de una nacionalidad. Eso no puede ser y eso en nuestra Constitución además no cabe. Por tanto, por supuesto que hay que combatir cualquier conducta incívica pero la haga quien la haga, no con un señalamiento a unas personas concretas porque creemos que eso no es justo", ha concluido.