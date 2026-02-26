David Pérez reivindica su gestión en Hortaleza y subraya que su "despacho está en la calle"

El concejal presidente de la Junta Municipal de Hortaleza, David Pérez (PP) - CANAL 33

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de la Junta Municipal de Hortaleza, David Pérez (PP), ha afirmado que prefiere pasar "menos tiempo en el despacho y más tiempo en la calle" para conocer de primera mano lo que ocurre en los barrios de su distrito y que, por eso, resumió su filosofía de gestión en que su despacho "está en la calle".

En una entrevista este miércoles en Canal 33 TV recogida por Europa Press, también ha señalado que Hortaleza es "el distrito de moda" porque "no para de crecer y no para de atraer inversiones" y reúne rasgos como ser "muy deportivo, muy saludable y joven" con nuevos barrios, empresas y proyectos.

Pérez ha subrayado que Hortaleza combina una parte "muy consolidada" con el antiguo pueblo de Hortaleza y el de Canillas", con nuevos barrios como Valdebebas o Sanchinarro, donde hay muchos niños. En este sentido, ha señalado que el distrito cuenta actualmente con 38.000 alumnos, una cifra no antes vista.

El edil ha insistido en que "el deporte es una seña de identidad del distrito" y ha asegurado que Hortaleza es el distrito que más personas tiene apuntadas en sus instalaciones y programas deportivos. También ha destacado la presencia del Comité Olímpico Español, lo que, a su juicio, favorece muchas colaboraciones, además de la existencia de grandes parques y zonas verdes.

DISTRITO DE LA SALUD

En el plano sanitario, Pérez ha defendido que Hortaleza se está conformando como "el Distrito de la Salud", con "muchos proyectos que no paran de llegar, todos orientados a la salud". Entre ellos, ha mencionado la inauguración de un hospital privado de Sanitas en Valdebebas y ha dicho que la Fundación Aladina ya tiene adjudicada una parcela y ha avanzado mucho en los trámites para construir un centro oncológico infantil.

El presidente de la Junta de Hortaliza ha añadido que en el distrito operan compañías como Philips y ha indicado que "llaman a su puerta" proyectos de nuevos centros de investigación. Además, ha aludido a un vivero de empresas especializado en salud para nuevos emprendedores.

MOVILIDAD

En movilidad, Pérez se ha referido al intercambiador de Valdebebas, del que ha dicho que fue "lo último" que dejó "prácticamente terminado" como consejero de Transportes, que va a dar servicio a autobuses y también al Metro cuando conecte con el barrio.

El edil ha puesto en valor los autobuses eléctricos 100% eléctricos, "nada contaminantes y muy rápidos", con preferencia semafórica, y ha señalado la incorporación de una nueva línea nocturna, la N-32, entre Avenida de América y el aeropuerto.

PROMOCIÓN DE 800 VIVIENDAS

Sobre vivienda, el concejal ha indicado que se están promoviendo más de 800 viviendas, tanto desde la Empresa Municipal como mediante otras actuaciones en "derechos de superficie", además del Plan Vive de la Comunidad, un plan que ha recordado que aprobó como consejero. Ha defendido que esas viviendas permiten acceder "a unos precios más económicos" dentro de un contexto en el que "la vivienda está muy cara" y es "un grandísimo problema para los jóvenes".

Pérez ha destacado también los datos de satisfacción vecinal, afirmando que Hortaleza vuelve a obtener un año más una nota de sobresaliente, y ha señalado que los vecinos valoran los servicios, la oferta cultural y de servicios deportivos y las zonas verdes.

ACTUACIONES EN COLEGIOS

En el ámbito educativo, ha reconocido incidencias por el temporal en la Escuela Infantil Doña Francisquita y en el sistema de calefacción en Las Pléyades, que, según ha explicado, "ya está resuelto", tras varios días en los que se colocaron "muchas calefacciones" para que "frío no pasaran" los niños.

Pérez ha asegurado que el distrito actúa cada verano en 10 o 12 colegios y ha afirmado que, cuando termine la legislatura, se habrá actuado en todos los colegios públicos del distrito. Ha añadido que quedaban cinco y que "ya se actúa en ellos" este verano, con un aumento del presupuesto para sustituir calderas por otras más eficientes y mejorar accesibilidad, seguridad y climatización.

También ha anunciado que en la jornada de reconocimiento escolar se premiará, además, a profesores que se han jubilado tras 40 años formando alumnos.

Sobre mayores, ha explicado que trabaja con las juntas directivas de los centros y ha afirmado que han actuado en todos los centros de mayores, con mejoras, y que ahora contarán con tres millones de euros para dar "prioridad" a los centros de mayores y completar actuaciones pendientes. Ha dicho que, además de instalaciones, se busca crear y ampliar programas como fisioterapia, atención domiciliaria y lucha contra la soledad, incluida la soledad no deseada.

Pérez ha citado un acto con unas 12 personas del distrito con más de 100 años y ha indicado que han comenzado a grabar unos podcast para recoger sus recuerdos, en el marco del 75 aniversario del distrito.

FIESTAS

Como balance de su gestión en Hortaleza, el concejal ha destacado la creación de dos nuevas cabalgatas, una en Sanchinarro y otra en Valdebebas, y ha afirmado que su intención es que queden "consolidadas para siempre". Sobre la cabalgata participativa tradicional de Hortaleza, ha asegurado que ahora recibe "más subvención que nunca".

Respecto a las fiestas en general del distrito, el concejal ha explicado que a su llegada aplicó la ordenanza para limitar la venta de alcohol a los eventos destacados. Ha señalado que se presentaron quejas ante la oficina antifraude que se archivaron y un juicio que ganó.

Para cerrar, David Pérez ha recomendado visitar Hortaleza por sus "dos realidades", su patrimonio y equipamientos. Y ha citado el Parque Felipe VI, el Palacete de Villa Rosa, sus bares y restaurantes y su "muchísima actividad cultural".