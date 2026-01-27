Dávila insiste en que "Madrid actuó bajo criterios médicos" en las residencias en el Covid: "Se peleó por cada vida"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PINTO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, ha insistido este martes en que "Madrid actuó bajo criterios médicos" en las residencias durante el COvid-19 y que "se peleó por cada vida".

Así ha respondido en un acto en Pinto después de la declaración ayer en sede judicial de quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur en la macrocausa que investiga las no derivaciones a hospitales.

En la misma negó que fuera el autor de los protocolos y ha señalado a su sucesos en el cargo, Javier Martínez Peromingo. Afirmó que él "coordinó, revisó, firmó y envió" los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid --entonces Ana Dávila--, recalcó recalcado que no fue el autor de los mismos, en contradicción con otros investigados en la causa.

Tras ello, Dávila ha remarcado este martes que los "criterios médicos" empleados en la región estaban avalados por "sociedades médicas" y por el archivo de 142 procedimientos "en el ámbito judicial". "En Madrid se peleó por cada vida en la pandemia", ha zanjado la responsable regional.