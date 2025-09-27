Dávila pide a la ministra que se disculpe y dimita por los fallos en las pulseras antimaltrato

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se disculpe y dimita por los fallos en las pulseras antimaltrato.

Así lo ha solicitado tras participar en la carrera solidaria organizada por la Fundación Cris Contra el Cáncer, donde ha tachado lo sucedido de "auténtico despropósito" que, a su juicio, pone de manifiesto que "el gobierno de Sánchez es el que más daño ha hecho a las mujeres".

Tras ello, se ha referido a la Ley del 'solo si es sí' con la ley del solo sí es sí, agregando que en este caso, se ha hecho daño a "las víctimas de violencia de género", ya que los dispositivos desde el primer momento estaban dando fallos.

"La ministra lo ha negado. Ha tachado de bulo esas manifestaciones que hacían las propias víctimas y lo que tiene que hacer es disculparse, explicar qué es lo que ha sucedido porque su propio equipo ya ha reconocido esos fallos y su equipo sí que se ha disculpado, la ministra todavía no se ha disculpado y lo que tiene que hacer automáticamente es dimitir", ha aseverado.

"Nosotros no tenemos datos de los dispositivos porque son dispositivos que pone el gobierno de España y nosotros no teníamos datos específicos de cómo estaban funcionando los dispositivos. Lo que sí que es cierto es que el gobierno lo conocía desde al menos hace ocho meses y no ha hecho absolutamente nada", ha censurado.