El decano del ICAM avisa a Pilar Llop con acciones legales si no paga a abogados de oficio de personas jurídicas

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha advertido al Ministerio de Justicia con emprender acciones legales si rechaza abonar los honorarios de los abogados de oficio designados para defender a personas jurídicas, un asunto "grave" propiciado por la última reforma del Código Penal.

En un desayuno informativo, José María Alonso ha criticado que este impago está llevando a una situación "inadmisible" con renuncias en casos de relevancia como el caso 'Gürtel' o 'Titella' en el que se investiga a José Luis Moreno.

Según cifras del Colegio, habría más de una decena de letrados afectados por esta cuestión de incertidumbre jurídica. Ante ello, ha vuelto a reiterar al departamento que dirige Pilar Llop que solucione esta problemática derivada de la reforma del Código Penal al no tener en cuenta la ley la asignación de justicia gratuita a personas jurídicas.

En cambio, ese mismo asunto está resuelto en el caso de los letrados de asistencia jurídica gratuita de juzgados ordinarios que dependen de la Comunidad de Madrid.

"Los abogados no trabajan gratis", ha aseverado José María Alonso, quien no ha descartado que la Junta de Gobierno del Colegio se niegue a designaciones que se les soliciten, analizando cada caso si hay apercibimiento por desacato a una orden judicial, dado que es el juez el encargado de solicitar las designaciones. "No tengo miedo a que me procesen", ha advertido.

"Los jueces nos dicen que es injusto pero que ellos no pueden tramitar un procedimiento si la persona jurídica no tiene abogados y que su obligación es cumplir la ley", ha subrayado el decano, quien cree necesario reformar la ley porque "el problema es que te toca un caso como un Gürtel y te puedas cargar el despacho". "Es una situación inadmisible", insiste.

El decano ha explicado que las personas jurídicas como son empresas que puedan acreditar una insolvencia tendrían derecho a un abogado de oficio, una cuestión solucionada ya con la Comunidad de Madrid al abonar los servicios que prestan estos letrados.

"Pero no se abonan los honorarios que dependen del Ministerio de Justicia como abogados designados para casos de los Juzgados Centrales de Instrucción, el Tribunal Supremo o el Constitucional. En estos casos, Justicia no abona los gastos que tienen derecho a percibir los abogados. No es admisible que los abogados tengan que trabajar gratis", ha censurado.

MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

En el marco del desayuno, el decano ha avanzado que el Colegio pondrá en marcha el próximo curso el primer máster de acceso a la Abogacía propio del ICAM en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un curso que contará con profesores de renombre que serán elegidos por la directora del máster, Coloma Armero.

"Se trata que los licenciados en derecho puedan ejercer como abogados y ejerzan. Será un máster destinado al ejercicio de la abogacía", ha subrayado. Para ello, se está reformando el centro de estudios del colegio para mejorar los sistemas tecnológicos.

El máster se pondrá en marcha pocos meses antes de que arranquen las elecciones para renovar la Junta de Gobierno del ICAM y al decano tras estos cinco años de mandato.

Al respecto, José María Alonso prefiere esperar a anunciar si se presentará o no a la reelección por respeto a la Junta, ya que considera que no es momento para anuncios y que tiene que centrarse en dirigir el Colegio.

Si se presenta a la reelección, llegará con el respaldo de gran parte de la Abogacía madrileña, que pone un notable a la institución conforme a los datos de la encuesta de satisfacción realizada sobre un total de 6.000 colegiados madrileños.

Según la encuesta, un 82,3% de los abogados recomendaría colegiarse en el ICAM, diez puntos superior que en 2017. Además, se desprende del estudio una significativa mejora de la satisfacción global con el colegio, donde puntúan con sobresaliente uno de cada cuatro bogados.

425 ANIVERSARIO DEL ICAM

Ese último año de mandato de la actual Junta de Gobierno afronta el 425 aniversario de la institución, cuyo acto conmemorativo se celebrará en el segundo trimestre del año con la presencia del Re Felipe VI.

Durante el encuentro, Alonso ha dada a conocer las líneas generales de los actos conmemorativos del Colegio, fundado en 1596 por un grupo de treinta y siete abogados de la Corte de Felipe II.

Cuatrocientos veinticinco años después, será Felipe VI quien presida el acto central del aniversario, un gran homenaje a la abogacía madrileña en el que los nuevos letrados jurarán la Constitución y los más veteranos recibirán un diploma acreditativo por los 25 y 50 de Colegiación.

El Rey, colegiado de honor del ICAM desde hace 25 años, también será homenajeado, todo ello en una fecha pendiente de confirmar desde Casa Real.

Entre las actividades conmemorativas tendrá lugar también una jornada académica de alto nivel, en la que juristas y representantes políticos debatirán sobre distintos temas de actualidad, así como otras iniciativas que se irán desplegando a lo largo de los meses de mayo, junio y julio.