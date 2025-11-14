Los decanos de la UCM alzan su voz en Sol por un plan "realista de financiación" y contra la futura Ley de Universidades

Concentración de los 26 decanos de la Universidad Comlutense de Madrid por una "financiación justa". - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han alzado su voz este viernes en la Puerta del Sol, donde esta ubicado la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, por un plan "realista de financiación" y contra la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

Así lo han manifestado la decana de la Facultad de Trabajo Social Aurora Castillo y el decano de Matemáticas Antonio Brú durante la lectura del manifiesto de los decanos de la UCM en "defensa de la universidad pública", acompañados por sus 24 compañeros.

"Queremos reivindicar lo que es justo: una dotación adecuada de recursos y un apoyo real para la actualización de nuestras infraestructuras, así como el reconocimiento institucional y el respeto a la labor que desempeñan nuestras universidades" han remarcado.

Ven con "preocupación" la aprobación de la LESUC "sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo, abierto y profundo, con quienes conforman la comunidad universitaria" y han advertido de que una legislación de "tal trascendencia" alcanza su "mayor legitimidad" cuando "nace del consenso y la participación plural de universidades, personal docente, técnico, estudiantes y sociedad".

"No tomar en consideración esta necesidad de consenso debilita los principios de autonomía institucional y participación democrática y favorece un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso", han insistido los portavoces.

A las 12.30 horas serán recibidos por la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, en la Real Casa de Correos. El objetivo es entregarles el manifiesto, que en un principio querían dar en mano a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

