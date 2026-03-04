Decenas de enfermeras claman frente al Gregorio Marañón por sus condiciones laborales y más profesionales e igualdad

Enfermeras frente al Gregorio Marañón - SATSE MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de enfermeras y fisioterapeutas se han dado cita este miércoles frente al Hospital Gregorio Marañón para volver a reclamar una mejora de sus condiciones laborales y, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, denunciar las "trabas" a la conciliación y la diferencia salarial.

"El 85% de las enfermeras madrileñas y más del 60% de las fisioterapeutas son mujeres", ha subrayado Satse Madrid, sindicato convocante de la protesta enmarcada dentro de la campaña Quemad@s' puesta en marcha por el sindicato para denunciar la sobresaturación a la que se enfrentan cada día en su puesto de trabajo, especialmente desde hace seis años, y reclamar un incremento del número de profesionales y una mejor remuneración que impida su "huída" a otras Comunidades Autónomas con mejores condiciones.

Como en ocasiones previas, se ha llevado una performance silenciosa en la puerta principal del centro para denunciar que el Gobierno de Ayuso "carece de un proyecto sanitario unificado que afecta muy negativamente a los profesionales que trabajan en el Sermas y en el resto de ámbitos sociosanitarios (residencias, mayoritariamente)".

En declaraciones a los medios, secretaria general de Satse Madrid, Teresa Galindo, ha subrayado la "sobrecarga excesiva" que sufren estas profesionales en su día a día, con un exceso de jornada "increíble" para las enfermeras "en todos los centros en la Comunidad de Madrid".

Según ha detallado, según los propios datos de la Comunidad, "hay como cerca de 2.000 enfermeras que se van a jubilar" a fecha de 31 de diciembre de 2026 y que tendrán que sustituirse "inmediatamente", sin que se conozca si desde la Consejería se cuenta con un plan para ello.

"Entiendo que serán conocedores de estas 2.000 enfermeras que faltan, pero en concreto a nosotros, a las organizaciones sindicales, no nos han comunicado absolutamente nada y estamos muy, muy preocupadas", ha subrayado.

De forma paralela, ha remarcado que el Plan de Invierno "ha sido un fracaso absoluto", ya que de las 542 contrataciones previstas solo se han formalizado 260 y a día de hoy ya ha finalizado este plan.

"Solo para las urgencias necesitamos refuerzos en todos los servicios de todos los hospitales, de todos los centros de la Comunidad de Madrid", ha advertido.

Como "mal menor", desde el sindicato de Enfermería se ha reclamado que "se renueven a todas las enfermeras del Plan de Invierno hasta el 31 de diciembre, independientemente del Hospital o centro de salud en el que actualmente trabajen".

Al hilo, han citado la situación que se vive en el Servicio de Urgencias de este centro hospitalario. "Tenemos que atender a más de 318.000 vecinos de Madrid, a los que se suman aquellos pacientes que acuden de otros puntos de la Comunidad y todo ello con una plantilla de solo 134 enfermeras", explica una afectada en un comunicado del sindicato.

Según recuerda, la Urgencia hospitalaria del Marañón atendió a 281.410 ciudadanos en 2024, último dato publicado, lo que supone casi 771 pacientes diarios y 11.000 más que en 2022, "hecho que no se refleja en una mayor contratación de enfermeras".

CONCILIACIÓN FAMILIAR

Igualmente, durante una protesta que coincide con la semana del 8M, desde la organización sindical han puesto el acento en la discriminación de este sector, muy feminizado. "Trabajamos más horas que el resto de compañeras de otras comunidades, nuestras retribuciones son inferiores a las de ellas y, además, nos castigan impidiéndonos conciliar como necesitamos. Si pido una reducción del 40% es porque necesito esa reducción, no otra, y si reclamo librar unos días concretos es porque son esos días en los que necesito estar con mis hijos y conciliar", ha explicado una enfermera afectada.

En este marco, desde el sindicato han subrayado que muchos hospitales sólo conceden aquellas reducciones de jornada que mejor se adaptan a sus programaciones, "denegando las que pueden generar algún tipo de inconveniente administrativo como, por ejemplo, reducciones inferiores al 50% o las que se solicitan para días y horas concretas".

Todo ello, ha lamentado, a pesar de que la persona trabajadora tiene derecho por ley a solicitar el porcentaje y tramo horario que considere necesario para conciliar su vida profesional y laboral.

La alternativa, explican desde la Asesoría Jurídica de Satse Madrid, pasa por judicializar un proceso que se puede prolongar durante meses. "Por tal motivo, muchas enfermeras, enfermeras especialistas y/o fisioterapeutas optan por aceptar la reducción que les 'imponen' desde las direcciones, como mal menor y ante la necesidad imperiosa de conciliar", han recalcado.

Al hilo, han insistido en la reclamación de la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los profesionales sanitarios. " "No hay que esperar a que el Gobierno central las apruebe ya que es una potestad del Gobierno de Ayuso, que no las aplica porque no quiere", han remarcado.

Esta medida, han defendido, facilitaría la conciliación, así como la dinamización del empleo en la región. "Es verdad que el papel de las enfermeras y fisioterapeutas es importante pero el reconocimiento no debe quedarse solo en palabras, como hace habitualmente la presidenta, sino con hechos y aprobar las 35 horas serían un buen ejemplo", han argumentado.