Decenas de vecinos protestan en Chamberí contra la ordenanza de terrazas y piden participar en su negociación

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos han protestado este jueves por la tarde en la plaza de Olavide, en el distrito de Chamberí, contra el proyecto provisional de ordenanza de terrazas que ha planteado el Ayuntamiento de Madrid y han pedido participar en su negociación y que se tenga en cuenta su opinión.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la asociación de vecinos El Organillo de Chamberí, Pilar Rodríguez, quien ha subrayado que protestan contra el ruido y debido a que el Consistorio de la capital no les hace "ni caso". "Hemos decidido hacer una cacerolada para pedir vivir en el barrio, con las terrazas que han proliferado como las setas no podemos descansar", ha afirmado.

Así, ha insistido en que están "radicalmente en contra" del proyecto de ordenanza de terrazas y ha pedido que se siga con la norma actual, aunque ha afirmado que "no es buena", pero que se realice un negociación para hacer una ordenanza que esté "implicada en un proyecto de ciudad".

El proyecto de ordenanza de terrazas, aún provisional, establece que las terrazas Covid de la capital continuarán dos años más en pie, salvo en aquellas zonas que estén tensionadas, en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), que son Centro, Gaztambide y AZCA y en las ZAP, que se ubican en Chamartín, Chamberí, Vicálvaro y Salamanca. "No es suficiente porque no nos lo creemos hasta que no lo veamos. En Chamberí hay varias decenas de terrazas ilegales", ha asegurado la portavoz vecinal.

Sin embargo, ha reconocido que la situación de partida ya "era mala" y que ahora mismo hay bares y discotecas en Chamberí que no cumplen con la ley del ruido y con los horarios nocturnos. "En mayo de 2020 estábamos muy mal, pero ahora estamos infinitamente peor", ha resaltado.

A la concentración, ha asistido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, quien ha señalado que una vez más acuden para apoyar a los vecinos, que siguen "esperando que este Ayuntamiento les reciba".

"Están haciendo una ordenanza que va a condicionar sus vidas y la están haciendo de espaldas a ellos. Ya se lo dijimos a Begoña Villacís la semana pasado que estuvimos reunidos con ella, el PSOE no se volvería a sentar si no se sentaban los vecinos", ha recalcado.

Considera que las 69 terrazas ampliadas en la actualidad a bandas de aparcamiento de ZAP y ZPAE que se eliminarán en 2022 son "insuficientes" y ha sostenido que hay "miles de terrazas que se han creado que estas licencias". "El problema de hablar con la vicealcaldesa es que no ofrece datos", ha defendido.

Espinar ha pedido al Ayuntamiento de la capital "un poquito de seriedad" y le ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ejerza como regidor y hable con los vecinos. "La tensión que se está produciendo en la convivencia de muchos barrios por el problema del ruido es serio", ha aseverado.