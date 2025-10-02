La defensa del parricida de Móstoles solicita que se le exima de responsabilidad penal por estar enajenado

Juicio al parricida de Móstoles en la Audiencia de Madrid - EUROPA PRESS

La familia reclama que se haga Justicia y que se valore el ensañamiento del acusado, que declara mañana

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa del hombre que mató en noviembre de 2022 a su pareja de 29 años y a su hija de 6 años en Móstoles solicita que se le exima de responsabilidad penal al defender que estaba enajenado en el momento que cometió el crimen.

El juicio contra Galin P., de origen búlgaro, ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado y los alegatos previos de las partes al tribunal del jurado. Mañana está prevista la declaración del procesado.

El acusado se enfrenta a una solicitud de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, petición que realiza tanto el fiscal como la abogada de la acusación particular.

La letrada de la familia reclama que se haga justicia y solicita al jurado popular que se tenga el cuenta la agravante de ensañamiento por las múltiples puñaladas dadas a las víctimas. En concreto, asestó 30 puñaladas a la mujer y otras 20 a la niña.

El presunto parricida intentó suicidarse tras los hechos y no tenía denuncias en su contra por malos tratos, según confirmó entonces la Delegación de Gobierno en Madrid.

Antes del doble asesinato, el agresor mandó a varios conocidos un mensaje en el que avisó de lo que iba a hacer y de que se iba a quitar la vida. Fueron los agentes de la Policia Nacional quienes accedieron primero al inmueble.

Según el fiscal, el procesado tenía un comportamiento "controlador" hacia su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio "lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía".

El escrito de acusación señala que Galin mantuvo une relación sentimental con I. D. S. "marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia".

Según el fiscal, sobre las 12 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija "con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas".

En ese preciso instante cogió un cuchillo "y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte". El acusado fue detenido en el mismo domicilio.