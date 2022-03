El Defensor del Pueblo dice que "no sirve de excusa" que haya un programa de realojos para no dar luz a la Cañada Real

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo dice que "no sirve de excusa" que se esté implementando un programa de realojos en la Cañada Real Galiana para cerca de 4.000 personas, 1.800 menores, permanezcan desde hace más de 500 días sin suministro eléctrico.

"No es excusa para pensar que el problema se resolverá a través de la eliminación de las viviendas existentes en la zona en un plazo de tiempo aceptable", ha señalado la institución encabezada por Ángel Gabilondo en su Informe Anual de 2021 al que ha tenido acceso Europa Press.

En su exposición augura que "en el mejor de los casos" se necesitarían años para poder acometer el realojo total de los vecinos de esta cicatriz urbana y que no resulta "aceptable desde ningún punto de vista" que aquellos que residen allí permanezcan "privados del acceso a un suministro esencial".

El órgano recuerda que esta no es la primera vez que los cortes en los sectores V y VI de la Cañada son sujeto de su estudio, ya que en 2020 se cursaron "varias recomendaciones" a la Consejería de Economía de la Comunidad y a la Delegación del Gobierno en la región para que se pusiera en marcha un "suministro de urgencia" en la zona, pero estas resoluciones "no obtuvieron su efecto pretendido".

Ha recapitulado que posteriormente se remitieron solicitudes de información al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real sobre qué medidas concretas tomarían para recuperar la electricidad y apelando al Pacto Regional por la Cañada Real firmado en 2017.

Un tiempo más tarde, en noviembre de 2021, tras un año sin luz, se le volvieron a hacer recomendaciones. En este caso se le propuso al Ejecutivo regional que con la nueva redacción de la Ley del Suelo se busque una nueva solución temporal para regularizar el servicio y que puedan tener un contrato y la segunda comunicación insistía en que no era aceptable que se llegara a los momentos más fríos del año "sin desplegar un plan de emergencia".

Unos mensajes sobre los que se insistió tras recibir al comisionado en la sede del Defensor el 28 de diciembre del 2021. "Al cierre de este informe no se ha recibido la preceptiva respuesta", concluye el informe.

GABILONDO RECLAMA UNA RESPUESTA DEL COMISIONADO

Precisamente la Cañada Real ha sido uno de los temas tratados por Gabilondo en la rueda de prensa tras entregar el Informe Anual 2021 del Defensor del Pueblo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

"Me dirijo a las administraciones, no pongo etiquetas políticas pero hay que responder a esto, no puede ser, es insostenible. Es una situación de emergencia humanitaria", ha exclamado.

Gabilondo ha explicado que visitó la Cañada Real sin cámaras para respetar la privacidad de sus vecinos porque le "preocupa muchísimo" la situación de falta de suministro eléctrico que viven desde octubre de 2020.

"Hay muchas quejas respecto a la Cañada, son más de 500 días sin suministro, es un asunto que nos preocupa, que me preocupa muchísimo, son personas mayores, enfermos crónicos, niños y niñas que pasan el segundo invierno sin suministro eléctrico en sus hogares y les impide una vida digna", ha desgranado.

Aunque el Defensor del Pueblo no ha querido poner el foco solo en Madrid, porque considera que también hay otros lugares de España con situaciones similares, ha insistido en que lo que se vive en la Cañada Real es una "emergencia humanitaria".

En este sentido, ha dicho que comparte las recomendaciones que hizo su antecesor en el cargo, Francisco Fernández Marugán, sobre la posibilidad de contratos de suministro individuales y para restablecer con urgencia el suministro eléctrico.

Asimismo, ha recordado que ha iniciado una actuación de oficio a fin de recabar información sobre cómo se está garantizando el derecho a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, a los alumnos que viven en la Cañada Real Galiana, ante las quejas recibidas por un grupo de profesores de un colegio al que asisten cerca de un centenar de alumnos de la Cañada Real.

En el escrito, los maestros señalan los problemas académicos a los que se enfrentan esos estudiantes por la falta de suministro eléctrico en sus hogares. "Son demasiados meses en una situación crítica insostenible", ha zanjado el Defensor del Pueblo.