El Defensor del Pueblo reclama a la Comunidad los datos de demora media para consulta en AP ante el incremento de quejas

Señala que no se entiende que no pueda disponerse de esta información "dado el grado de informatización del sistema"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha reclamado a la Comunidad de Madrid los datos de demora media para primera cita disponible en Atención Primaria, así como un detalle de las medidas de refuerzo de personal facultativo y de enfermería previstas a corto y medio plazo en el Plan Integral de Atención Primaria y los plazos de su ejecución.

En un comunicado, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán ha explicado que esta petición se produce tras recibir quejas por la elevada presión asistencial que registran los centros de salud de la región y ante el incremento "de manera significativa" en las situaciones de retraso.

La institución señala, además, que lleva años recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotación de recursos humanos en la Atención Primaria madrileña, "sobre todo relativas a las condiciones de precariedad laboral y escasez de profesionales".

Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha iniciado desde septiembre de 2020 medio centenar de expedientes referidos a alrededor de 40 centros de salud o consultorios. Las quejas de los ciudadanos refieren intervalos de diez días o más, desde la petición hasta la primera cita disponible para ser atendidos en sus centros de salud.

A juicio de la institución, la identificación de la demora específica entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de Atención Primaria "permitiría conocer si la prestación se realiza realmente a tiempo y en caso de no ser así, ofrecer una respuesta de carácter organizativo y llevar a cabo una adecuación de los recursos humanos".

Una circunstancia que no se puede conocer, según el Defensor del Pueblo, porque la Consejería de Sanidad madrileña "no ha facilitado los datos solicitados sobre esa demora media, y ha señalado además que el indicador sobre demora para consulta no es aplicable en el nivel de la Atención Primaria".

INCOMPRENSIBLE DEMORA EN LA COMUNICACIÓN

Así, el Defensor del Pueblo ha asegurado no entender que el departamento que dirige en funciones Enrique Ruiz Escudero no pueda disponerse de esta información, "dado el grado de informatización del sistema". En este sentido, ha recordado que los servicios de salud de otras comunidades autónomas "no han tenido problemas" para facilitar sus datos sobre demora para cita en consultorios y centros de salud concretos cuando le ha sido reclamada, como tampoco lo tuvo el gobierno madrileño en anteriores ocasiones.

Ante esta situación, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán ha recomendado a la Comunidad de Madrid que "establezca los mecanismos que permitan conocer el periodo comprendido entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de atención primaria".

Para el Defensor del Pueblo, la Atención Primaria "desempeña un papel crucial como base del sistema sanitario y por tanto garantía del derecho a la protección de la salud, y la actual emergencia sanitaria ha revelado, aún más, las importantes debilidades estructurales que le afectan en algunos territorios". "Ahora más que nunca, en estos tiempos de pandemia, la atención primaria tiene que ampliar su capacidad de respuesta para poder atender en plazos razonables a todos los pacientes", ha alegado.

En este sentido, también ha solicitado a la Consejería de Sanidad que detalle las medidas de refuerzo de personal facultativo y de enfermería previstas a corto y medio plazo en el Plan Integral de Atención Primaria y los datos concretos sobre los plazos de su ejecución que, además, "deberían ser breves, para evitar que la situación empeore aún más durante el periodo estival".