Dejar, leer y volver a soltar: un 'BookCrossing' en Villa de Vallecas libera más de 27.000 libros en una década

Uno de los libros que forman parte del 'BookCrossing' impulsado por el PSOE en Villa de Vallecas - PSOE MADRID

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dejar un libro en un banco, recoger otro al doblar la esquina de la calle o descubrir una nueva historia a la salida del colegio. Esa es la filosofía que resume el 'BookCrossing' que desde 2013 ha echado raíces en Villa de Vallecas y que, más de una década después, ha superado los 27.000 libros liberados a lo largo y ancho de este distrito.

Cada año, coincidiendo con el Día del Libro, esta iniciativa impulsada por el Grupo Municipal Socialista 'suelta' centenares de ejemplares listos para que cualquier vecino los recoja, los lea y los vuelva a dejar en otro punto, manteniendo así una cadena de lectura que no para de crecer y que ya forma parte del calendario de la capital.

"El objetivo es hacer de las calles de Villa de Vallecas una biblioteca al aire libre", explica el concejal socialista Ignacio Benito en una entrevista con Europa Press.

Solo en la última edición, detalla, se liberaron cerca de un millar de libros gracias a la generosidad de los vecinos, que donan ejemplares para poder mantener vivo el intercambio, y a la colaboración puntual de asociaciones vecinales en la recogida. "Hay mucha gente que lo espera durante todo el año, que pregunta cuándo es la recogida porque no quiere tirar sus libros ni llevarlos a otros sitios", ha señalado Benito.

Esos libros se revisan, se preparan y se acompañan de una nota que explica su carácter "viajero" para animar a liberarlos una vez finalizada la lectura. Según indica el socialista, se admite prácticamente "de todo" salvo aquellos en mal estado o sin salida, como enciclopedias o libros de texto. Además, añade, también se dejan fuera aquellas obras que hayan "envejecido mal".

"Antes había libros que a día de hoy claramente serían considerados como racistas, como machistas, como homófobos, y desde luego, pues esos son libros que no tienen cabida en nuestra iniciativa", ha explicado.

El reparto, que incluye obras en distintos idiomas y de temáticas variadas, se extiende por barrios como los de Santo Eugenio, Ensanche de Vallecas y también por el casco histórico. "Lo que queremos es que al final que los libros lleguen al mayor número de vallecanos posibles", ha remarcado.

EL QUIJOTE CABALGA JUNTO A SANCHO POR VALLECAS

Del mismo modo, los libros llegan a puntos concretos del distrito como el emblemático Paseo Federico García Lorca o las salidas de colegios, donde la iniciativa despierta un entusiasmo especial entre los más pequeños.

Precisamente, el pasado jueves, los concejales del PSOE se desplazaron, junto a su portavoz, Reyes Maroto, al exterior de uno de estos centros para participar en la tradicional suelta. "Salían corriendo a coger su libro", relata Benito, recordando especialmente el caso de una niña de unos siete u ocho años que encontró un ejemplar de 'El Quijote' que mostraba emocionada.

Más allá de la jornada, Benito ha destacado que la iniciativa ha ido calando entre los vecinos y ya trasciende el propio Día del Libro. Cada vez son más los vecinos que liberan libros durante todo el año. "Eso la verdad es que nos hace muy felices", ha expresado el edil.

LIBERAR LIBROS PARA QUE OTRAS PERSONAS LOS ENCUENTREN

El 'BookCrossing', una tendencia al alza que consiste en liberar libros en el espacio público para que otras personas los encuentren, los lean y, posteriormente, los vuelvan a dejar en circulación, todavía es, en parte, un gran desconocido para algunos ciudadanos.

"Lo que ves es el respeto que tiene la gente por la lectura y también gente que desconoce esta iniciativa y que, por lo tanto, por pudor no se atreven a cogerlo", cuenta Benito.

Tras más de una década fomentando de esta forma la lectura en el distrito, el socialista ha valorado de manera positiva el proyecto, que cumple su 14ª edición, y también su acogida por parte de los vecinos. "La gente lo valora y sigue disfrutando de la lectura. En estos tiempos, saber que hay cosas tan positivas nos llena de emoción y hace que merezca mucho la pena", ha expresado.