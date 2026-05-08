La Delegación aumentará la plantilla policial en San Blas pero insiste en reforzar medidas sanitarias y sociales

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno, a 24 de oc - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se aumentará entre un 8 y 10% la plantilla policial en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas a lo largo de este 2026, si bien ha añadido que la solución a la situación por la que atraviesa el distrito y el entorno del parque del Paraíso pasa por reforzar medidas de carácter sanitario y social, que dependen del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La Delegación del Gobierno ha albergado este viernes una reunión con vecinos del distrito, representantes policiales y del Ayuntamiento de Madrid para abordar la situación en torno al parque del Paraíso, donde ha aumentado la inseguridad en los últimos tiempos no solo por sucesivos altercados, sino por la presencia de personas sinhogar y drogodependientes.

A esta cita no ha acudido la Comunidad de Madrid, que consideraba la reunión como una herramienta de Martín para eludir sus obligaciones como máximo responsable de la seguridad en la región. Sin embargo, tanto Delegación como los vecinos de San Blas insisten en que el problema no es solo de seguridad, sino que escala a otros aspectos de la sociedad.

"Hay más policías que nunca", ha aseverado Martín en declaraciones a la prensa al término de la reunión, momento en el que ha aprovechado para destacar el descenso de la criminalidad en la zona en comparación al año pasado. Sin embargo, ha abundado en que los problemas de convivencia o salubridad no se solucionan con policías.

"Aunque tuviéramos un policía en cada árbol, un policía detrás de cada seto del parque del Paraíso, no conseguiríamos resolver el problema de las personas vulnerables, el problema de la exclusión social, el problema del sinhogarismo o el problema de las adicciones", ha añadido el delegado.

UNA MESA DE TRABAJO QUE NACE "COJA"

Las partes presentes en la reunión se han emplazado a una nueva cita dentro de un mes para comprobar el avance del Plan Integral en el entorno del parque del Paraíso, si bien es cierto que por otro lado, desde el Ayuntamiento han mostrado su rechazo a la constitución de esta mesa de trabajo al considerar que el problema en el distrito es de seguridad, pues en el resto de apartados ya están trabajando.

Así pues, esta mesa de trabajo nacería ya "coja", como ha reconocido el propio delegado, que ha lamentado esta postura del Ayuntamiento de Madrid y que además ha afeado a la Comunidad de Madrid su ausencia en la reunión. En este sentido, los vecinos de San Blas también han reprochado su ausencia al Ejecutivo autonómico.

En esta línea, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha reclamado consolidar la mesa de trabajo entre administraciones y ha advertido de que, si no hay avances en una semanasolicitarán la convocatoria del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Madrid.

Nacarino ha defendido que la reunión celebrada este viernes llega "más de un año y medio tarde" y ha insistido en la necesidad de impulsar políticas "integrales" y coordinadas para afrontar una problemática que, a su juicio, va "mucho más allá" de la seguridad.

La federación vecinal ha valorado positivamente el incremento de efectivos policiales y el descenso de la criminalidad en el entorno del parque del Paraíso, aunque ha insistido en que la presencia policial "no resolverá por sí sola" problemas ligados a drogodependencias, sinhogarismo o exclusión social.

VECINOS LAMENTAN UNA REUNIÓN "DECEPCIONANTE"

Por su parte, el representante de la Plataforma Vecinal de San Blas, Vicente Pérez, ha asegurado que los vecinos salen de la reunión "más pesimistas" de lo que habían entrado y ha calificado el encuentro de "decepcionante" ante la falta de acuerdos concretos y falta de implicación de las administraciones.

Pérez ha criticado especialmente la ausencia de la Comunidad de Madrid, a la que ha reprochado que "no ha aparecido" alegando falta de competencias a pesar de que sí las tiene en sanidad, educación o servicios sociales. También ha cargado contra el Ayuntamiento por su posición contraria a la mesa de trabajo.

Sobre las conclusiones del encuentro, Pérez ha abundado en que el problema del distrito, y en concreto del parque del Paraíso, no es solo de seguridad, sino también la presencia de drogodependientes y personas sinhogar. "No es solo seguridad, se exigen muchas más medidas", ha añadido este vecino, que considera que las adminsitraciones "dan la espalda" al barrio.

El portavoz vecinal ha avanzado que trasladará a los residentes un mensaje de "enfado y decepción" y ha advertido de que el barrio seguirá movilizándose si no hay avances, con una manifestación convocada para el 28 de mayo para seguir protestando por la "inseguridad objetiva y subjetiva" de la zona.

"Hace falta que los servicios sociales y las políticas comunitarias estén presentes", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que la situación no ha mejorado pese a las cifras de criminalidad y al aumento de presencia policial anunciado por la Delegación del Gobierno.

Los vecinos, ha resumido, se sienten "cansados y hasta las narices" de lo que consideran una falta de eficacia política y reclaman que las administraciones "dejen la confrontación" y se centren en adoptar medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en el barrio.