Delegación, Comunidad y ayuntamientos coordinan un plan de cortes e información en tiempo real para acceder a puertos

Archivo - Varias personas dejan el coche en el parking de la estación de esquí de Puerto de Navacerrada, a 29 de enero de 2023, en Sierra de Guadarrama, Madrid (España). Desde primera hora de ayer, primer día que abrían las pistas de esquí de la Sierra de - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un dispositivo coordinado entre administraciones y servicios de emergencias para gestionar la alta afluencia prevista en los accesos a la sierra madrileña ante la llegada de la temporada de invierno.

La sede de la Delegación del Gobierno ha albergado una reunión "constructiva" y "positiva" que ha contado con representantes del Ejecutivo autonómico, los ayuntamientos de Navacerrada, Cercedilla y Rascafría, efectivos de la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico y miembros del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), entre otros.

Al término de la reunión, Martín ha explicado que se han acordado cortes de acceso cuando los aparcamientos de la sierra estén completos, tal y como se realiza en anteriores temporadas. Para mejorar la gestión, la DGT también ha ampliado el número de paneles informativos "en todo el trayecto desde Madrid" con información en tiempo real.

El delegado ha destacado que el objetivo es anticipar la situación a los ciudadanos para facilitar la toma de decisiones y evitar saturaciones en las carreteras de acceso y aparcamientos. Pese a todo, ha insistido en que se garantizará el acceso a residentes, trabajadores y al transporte colectivo, tanto público como privado, siempre que no se pretenda estacionar en la zona.

Martín ha subrayado que esta medida permitirá compatibilizar la actividad económica y hostelera de la zona con las necesidades de seguridad, recordando que es esencial gestionar tanto la entrada como la salida de vehículos para evitar riesgos.

El dispositivo acordado busca garantizar la seguridad, la movilidad y la actividad en los municipios de la sierra ante picos de afluencia tanto en invierno por la nieve como en verano por el buen tiempo.

Finalmente, Martín ha puesto en valor que "cuando se tiene voluntad de acuerdo" y de "colaboración" para encontrar soluciones, es "factible hacerlo". "Esa es nuestra voluntad y hoy lo hemos conseguido", ha remachado, destacando así la importancia de la coordinación entre instituciones.