Delegación del Gobierno actuará para prevenir "cualquier exaltación del franquismo" durante la manifestación de Falange

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha reconocido que acepta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de permitir la manifestación de Falange este viernes por las calles de la capital, si bien ha incidido en su argumento de que existen riesgo de disturbios y ha abundado en que "actuará coordinadamente para evitar cualquier exaltación del franquismo".

Así lo han señalado fuentes de la Delegación, que recuerdan que su decisión de prohibir la manifestación se fundamentaba en informes de seguridad que señalaban "riesgos objetivos", especialmente al paso de la marcha por la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE.

La institución recuerda los "recientes disturbios" ocurridos en este punto, y ha subrayado que la decisión de prohibir la manifestación se amparaba legalmente en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, que apunta a cuando existan indicios de posibles alteraciones del orden público con peligro de personas y bienes".

Sin embargo, el TSJM considera que la motivación "no alcanza el nivel de riesgo exigido para la prohibición total de la manifestación", según apuntan estas mismas fuentes, que abundan en que la actuación de la Delegación del Gobierno buscará prevenir exaltaciones del franquismo y delitos discursos de odio.

Ante cualquiera de estas situaciones la Delegación del Gobierno asegura que actuará "conforme lo dictado" tanto en la Ley de Memoria Democrática, como en el Código Penal.

La Delegación del Gobierno anunció a mediados de semana la prohibición de la manifestación de este viernes organizada por Falange apenas un día después del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y que comenzará a partir de las 21 horas desde la calle Génova, donde se ubica la sede del PP.

Falange, sin embargo, recurrió la prohibición ante el TSJM, que ahora lo ha estimado al considerar que la decisión de la Delegación "no es conforme a derecho" y se basa en la mera posibilidad futura e incierta de que se produjeran conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática o al Código Penal.

Señala además que "esas conjeturas no constituyen razones fundadas para restringir el derecho de reunión según la ley y la jurisprudencia", añadiendo que si durante la marcha se incumple la normativa, existen medidas legales para actuar 'expost', pero no puede prohibirse una manifestación por anticipar hipotéticos riesgos.