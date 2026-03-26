Delegación del Gobierno convoca a la Comunidad y el Ayuntamiento a una reunión de seguridad para la visita del Papa

El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este jueves que la institución que encabeza ha convocado a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital y a la Conferencia Episcopal a una reunión la semana que viene para abordar el dispositivo de seguridad de cara a la visita del Papa a comienzos de junio.

En declaraciones a la prensa, Martín ha señalado que aún no hay agenda oficial para la visita del pontífice, pero que desde la institución que encabeza están ya planificando el dispositivo de seguridad junto al Ministerio de la Presidencia y otras administraciones involucradas.

En este punto, el delegado ha abundado en la necesidad de garantizar "la máxima cooperación interinstitucional" para este asunto, y ha cargado contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por no haber respondido a su llamamiento para trabajar de forma conjunta. "No hemos recibido respuesta", ha lamentado.

Así, Martín ha adelantado que se ha puesto en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para "generar un espacio de colaboración interinstitucional compartido también con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal".