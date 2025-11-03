Delegación de Gobierno irá a los tribunales si hay "problemas" con la placa de memoria en la Real Casa de Correos

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido de que irán a los tribunales si hay "problemas" con la colocación de la placa en la Real Casa de Correos tras su declaración como Lugar de Memoria Democrática por su papel como Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo.

En Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Martín ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su "cierta afición a incumplir las leyes" y declararse "insumisa manifiesta y orgullosa de ello".

"Es un pésimo ejemplo para la ciudadanía a la que tanto le exigimos el que la presidenta de la Comunidad de Madrid haga gala de incumplir la ley", ha lanzado Martín. La Real Casa de Correos ha sido uno de principales puntos de choque entre Gobierno y Comunidad de Madrid, ya que esta última ha llevado a los tribunales su declaración como Lugar de Memoria y ha mostrado su negativa a colocar la placa.

Ante ello, el delegado del Gobierno ha apuntado que esa colocación la "mandata la ley" tras haber reconocido por ley la memoria de la antigua DGS. "Afortunadamente tenemos a muchas personas que nos dan su testimonio de lo que allí sucedió, de lo que allí sufrieron y que nos reclaman el que hagamos ese gesto de recuerdo, de reparación pues sabemos todo lo posible para que así sea", ha subrayado el delegado.

Antes, en su intervención inicial, Martín ha afirmado que "solo puede temer a la memoria quien tiene algo que ocultar" y que es "legítimo" sentir "vergüenza por muchas cosas que sucedieron en España", pero que "lo valiente es asumirlo y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder".

"¿Quién puede ver una agresión en la instalación de una placa en un edificio donde ya hay otras placas por héroes y mártires, ¿acaso no lo son también quienes allí sufrieron todo tipo de torturas? ¿Quién puede temer el carácter reparador y preventivo de la memoria?", ha cuestionado el delegado del Gobierno en Madrid.

A renglón seguido, ha invitado a los asistentes a acudir a los actos del proyecto '50 años de España en Libertad', al tiempo que ha preguntado si se podría entender que no se hablase de "lo que significó la muerte del dictador" Francisco Franco.

Asimismo, ha recordado que ya se ha declarado Lugar de Memoria Democrática el Panteón de España, la cárcel de Carabanchel, la Real Casa de Correos, la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este y la futura designación de los destacamentos penales del ferrocarril directo Madrid-Burgos.