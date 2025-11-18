Delegación del Gobierno prohíbe una manifestación convocada este viernes por la Falange con final de recorrido en Ferraz

Archivo - Falangistas durante una manifestación para conmemorar el 86º aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, a 19 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación prevista en conmemoración del 20N que La Falange tenía intención de celebrar este viernes en el centro de Madrid con final en la calle Ferraz.

En el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido difundido por la Delegación del Gobierno tras un escrito emitido por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se indica que la fase final de la manifestación en la Calle Ferraz representa el punto de "mayor vulnerabilidad".

"La carga política del enclave, su exposición mediática y la reiteración de concentraciones ideológicas" en el mismo espacio lo convierten en un escenario donde confluyen factores simbólicos y emocionales susceptibles de atraer "a terceros con agendas distintas", ha desgranado.

Además, ha añadido que existe "un riesgo cierto, real y objetivamente acreditado de alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes".

La Delegación ha subrayado la imposibilidad de adoptar medidas menos restrictivas, tales como el cambio de ubicación o modificación del recorrido, al no resultar suficientes para neutralizar el riesgo existente.

La celebración de la manifestación coincide, además, con un contexto de especial sensibilidad social derivado del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco y del proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, circunstancias que han intensificado la actividad de grupos de extrema derecha.

Este marco incrementa de manera significativa "el riesgo real y objetivamente acreditable de alteraciones del orden público", al constituir factores de movilización emocional para colectivos de carácter violento, ha remarcado la Delegación en el escrito.

Además, ha recordado la manifestación convocada por el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional del 8 de noviembre que tuvo que ser disuelta con cargas policiales en el centro de Madrid, registrándose quema de contenedores, daños en el mobiliario urbano y lanzamiento de objetos conforme a información de fuentes policiales.

Del mismo modo, ha alegado que existen razones objetivas y fundadas para prever que durante la manifestación puedan producirse discursos de odio y humillación expresa de las víctimas del franquismo, incitación a la violencia o exaltación de la dictadura franquista, a la vista del historial del convocante, del contexto de tensión social descrito y de los antecedentes inmediatos.

En consecuencia, la Delegación ha decidido prohibir la protesta al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, por no existir "medidas menos restrictivas capaces de garantizar la seguridad de las personas y bienes".

La manifestación había sido convocada por La Falange Española bajo el lema, 'No parar hasta reconquistar'. El recorrido estaba previsto que comenzara en la calle Génova, 26 con fin en la calle Ferraz.