La Delegación de Gobierno refuerza el dispositivo desplegado frente a los incendios forestales activos

Vista de una espesa columna de humo provocada por un incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en Almorox, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha reforzado el dispositivo desplegado para hacer frente a los incendios forestales activos en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, mientras continúa la coordinación con la Comunidad de Madrid, responsable de la dirección de la emergencia, ha informado la Delegación a través de la red social X.

En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid dos aviones anfibios FOCA para apoyar las labores de extinción.

La Delegación ha subrayado que todos los medios del Estado permanecen movilizados y trabajando de forma coordinada con el objetivo de proteger a la población y contribuir a controlar ambos incendios.

Desde el Puesto de Mando, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que la situación "sigue siendo complicada" y ha indicado que también se mantiene un seguimiento constante de la evolución del incendio declarado en la provincia de Ávila debido a su proximidad con la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha reiterado que todos los recursos del Gobierno de España continúan activos y a disposición de la Comunidad de Madrid para respaldar las tareas de extinción y hacer frente a la emergencia.

La Comunidad de Madrid afronta este jueves una complicada jornada marcada por tres incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región: el declarado en Villa del Prado, con afección a Aldea del Fresno; el originado en San Martín de Valdeiglesias, que amenaza a Pelayos de la Presa; y el incendio iniciado este miércoles en Almorox (Toledo), ya en fase de estabilización.