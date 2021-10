Delegada del Gobierno vincula la "explosión" de botellones con salida del Covid y pide reflexión conjunta sobre juventud

Para el presidente de la FMM, el problema "tiene que ver más con la educación que con la seguridad"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha vinculado este lunes la "explosión" de botellones que se registra en la región desde finales de agosto con la salida de la crisis sanitaria y pide una reflexión conjunta sobre la situación de la juventud, que considera el trasfondo de todo lo que está ocurriendo.

Tras participar en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), González ha señalado que mantiene una reunión semanal con el Ayuntamiento de Madrid para abordar la situación en materia de seguridad en la capital y a través de Policía Nacional y Guardia Civil con los municipios afectados por las grandes concentraciones alcohólicas, "que suelen ser en los que están teniendo fiestas y no fiestas".

"Todo el mundo sabe que el consumo de bebidas no está permitido y a partir de ahí son botellones, como los del Templo de Debod (de este fin de semana), con cerca de 10.000 personas, con incidentes protagonizados por 200 de ellos a las 4 de la mañana. Y en municipios más pequeños con robos y atracos de móviles. La Policía Nacional y la Guardia Civil están trabajando en ello y coordinando con los ayuntamientos afectados", ha indicado.

La representante del Estado en Madrid ha abogado por realizar una reflexión conjunta de todas las instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la que podría también implicar a la Fiscalía de Menores, para analizar "la situación de fondo". Porque a su juicio, los síntomas de los que está ocurrido son el botellón, "pero aquí hay una situación de una parte de la juventud que está canalizando una salida a la pandemia de una determinada manera".

"Pido responsabilidad a los jóvenes madrileños. Todos entendemos que han sido hurtados de dos años importantísimos de su vida, les entiendo perfectamente, o incluso los últimos años de su colegio, pero les queda el resto de su vida para divertirse, y todo hay que hacerlo cumpliendo las normas. Se están produciendo unos hechos en la región que no son cívicos, no se está conviviendo. Hay que disfrutar del ocio pero al mismo tiempo hay que convivir y respetar el derecho al descanso de los demás. No hay que incumplir la normativa municipal ni dar el paso a determinados delitos que se están produciendo", ha manifestado.

Mercedes González ha insistido en que la Policía Nacional está actuando, en coordinación con las Policías Locales y la Guardia Civil, "impecablemente". "Se está actuando siempre y cuando se producen hechos contra el orden público y la seguridad ciudadana. Nosotros estamos poniendo de nuestra parte, pero ahora son los jóvenes y sus familias los que tienen que poner de la suya", ha indicado.

GUILLERMO HITA: "LA RAÍZ DEL PROBLEMA VA MÁS ALLÁ"

En la misma línea que la delegada del Gobierno, el presidente de la FMM y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha indicado que el problema de los macrobotellones "tiene una raíz más allá de lo que se está viendo".

"No es solo que los jóvenes se quieran reunir los fines de semana y pasárselo bien. Hay una connotación de salida de la crisis sanitaria importantísima, hay un sistema pensado en la insatisfacción de su futuro y las características en la que se está planteando esa necesidad de futuro. Es algo que ha de tener que ver también con las familias de esos jóvenes, que tienen que pensar que no es procedente que muchos municipios se vean abocados a estas presiones fin de semana tras fin de semana", ha reflexionado.

Hita ha subrayado que es un problema "que tiene que ver más con la educación que con la seguridad, pero el síntoma se traduce en la seguridad y son las escenas que vemos en la televisión lo que nos llama la atención, pero tiene un trasfondo mucho más profundo que la botellón y la bebida".