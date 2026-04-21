El delegado acusa a administraciones del PP de hacer "lo posible y lo imposible" por "boicotear" la regularización

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado a las administraciones controladas por el Partido Popular, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo "lo posible y lo imposible" por "boicotear" el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central.

"Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo", ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Durante una visita al espacio Luz Vallekas, donde conviven entidades sociales dedicadas a atender a personas vulnerables, Martín ha aprovechado para cargar contra el PP por las "trabas" que están poniendo al proceso al no reforzar equipos administrativos para tramitar las solicitudes de regularización.

Así, ha apelado una vez más a la "responsabilidad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para que dejen a un lado la "criminalización con la que vienen trabajando". Martín, de hecho, ha reprochado a Almeida que vincule migración con un "incremento de la criminalidad".

"Está estigmatizando a personas que ya viven en nuestra sociedad cuando están intentando dar un paso adelante para ganar en derechos y en dignidad. Les pido humanidad y les pido responsabilidad", ha añadido el delegado del Gobierno, quien ha incidido en que el Ejecutivo central "está y estará" trabajando en favor de este proceso.

ACUSA A AYUSO DE DARLE "LA ESPALDA" A LA SOCIEDAD MADRILEÑA

Por otro lado, Martín ha señalado que a lo largo de los últimos tiempos se ha reunido con los sectores productivos de la Comunidad de Madrid, representantes del tejido social y de la Iglesia católica y "todos sin discusión" le habían pedido impulsar una medida como la regularización de migrantes.

De hecho, el delegado ha señalado que incluso el propio PP "ahora dice que no a lo que hasta ayer decían que sí", y todo ello, asegura, debido a que la presidenta autonómica, y también líder del PP de Madrid, "ha hecho virar al conjunto del Partido Popular en España".

Es por esto que Martín considera que Ayuso y el PP le están dando "la espalda" a la sociedad madrileña, al tejido social y económico y "no están a la altura una vez más". "Debemos de seguir insistiendo en la pedagogía alrededor de este proceso", ha dicho.

VÍAS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN

Finalmente, Martín ha explicado que existen tres vías para que la población migrante que cumpla los requisitos pueda solicitar su regularización en España. Estos pasan por la vía laboral, por al que se debe demostrar un "proyecto laboral", y la vía familiar para quienes "tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar".

Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

"Yo lo que pido es el esfuerzo y la responsabilidad de aquellos servicios municipales que no deben dar la espalda a la sociedad", ha remachado Martín, que no descarta que el Gobierno central tome medidas adicionales si identifica que es necesario para garantizar el buen desarrollo del proceso.