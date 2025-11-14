Delegado acusa a Almeida de "trilerismo político" e incide en que encendido navideño no ha sido debidamente notificado

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de hacer "trilerismo político" respecto a la notificación del evento para encender el alumbrado navideño de la ciudad, el cual desde la Delegación insisten en que no ha sido debidamente informado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han reafirmado que el Ayuntamiento no ha informado de este evento "utilizando los canales establecidos para ello", sino que en un informe de viabilidad para una manifestación han señalado que coincide con un acto, pero no han informado del mismo.

Martín ha alzado la voz este viernes contra el Ayuntamiento de Madrid por, según dice, haber organizado un evento para el encendido de las luces de Navidad a cargo del piloto Carlos Sainz sin haberlo notificado a la Delegación, y de hecho ha afirmado que se ha enterado del acto por la prensa.

Poco después, Almeida ha salido al paso para contestar al "basto" y "mentiroso" delegado que sí se comunicó el encendido navideño del próximo 22 de noviembre "hace al menos diez días". De hecho, el alcalde ha aludido a la manifestación de Vox prevista para ese día, y que pretendía acabar en Cibeles, donde se llevará a cabo el encendido.

En este contexto, ante lo que la Delegación considera "descalificaciones" por parte del alcalde, han recordado que tras el evento de David Bisbal en diciembre del año pasado, organizado por la Comunidad de Madrid sin previo aviso, se solicitó a los ayuntamientos y al propio Gobierno regional que informaran previamente de este tipo de eventos para garantizar la seguridad

Esta información deberá incluir datos del promotor, una estimación del número de asistentes, y fecha y hora de celebración del mismo, entre otros. "Lamentablemente el alcalde Almeida nos tiene acostumbrados a su trilerismo político, pero no vamos a permitirlo. La protección de los madrileños y madrileñas es lo primero", remacha el delegado.