El delegado acusa a Ayuso de "dar la espalda a quienes más lo necesitan" por ausencia de Madrid a Sectorial de Infancia

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra el Ejecutivo regional por haberse ausentado de la Sectorial de Infancia y ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de "renegar de su obligación" y dar "la espalda a los que más lo necesitan".

"Irresponsable, desleal, insolidaria. Política inhumana", ha manifestado el delegado del Gobierno en su perfil oficial en redes sociales, donde ha arremetido contra Ayuso y ha ironizado con que "luego se pondrá la mantilla".

Estas críticas llegan después de que la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, anunciara este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación su rechazo a acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia por haber sido convocada, dice, "de forma ilegal".

Estaba previsto que el Ministerio de Juventud e Infancia informase a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos. "La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez", ha dicho Dávila.