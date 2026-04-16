El delegado acusa a Ayuso de "hacer virar" al PP para criticar la regularización e ir contra "la mayoría de la sociedad"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado este jueves a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por "hacer virar a todo un Partido Popular" para criticar la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno central aunque eso suponga "contradecir lo que pide la mayoría de la sociedad".

Martín ha defendido que este "proceso de regularización extaordinario" servirá para dar "oportunidades para gente que lo necesita" y, en declaraciones a la prensa desde la sede de Muface, ha reprochado al Gobierno de la Comunidad de Madrid que va en contra de "los tejidos sociales, productivos y económicos" en este sentido.

"Lo que es inaceptable, lo que es inasumible, es la falta de humanidad, la falta de solidaridad y la falta de conexión con la realidad socioeconómica de nuestra región que muestra la señora Díaz Ayuso, pese a ser la presidenta de la Comunidad", ha manifestado el delegado del Gobierno en Madrid.

Así, Martín ha animado a Ayuso a "rectificar" y ofrecer su colaboración para que el proceso de regularización "sea un éxito". "Desde la Administración General del Estado estamos volcados con todos los recursos", ha abundado el delegado, que ha lamentado que el Ejecutivo autonómico no haga lo propio.

Finalmente, el delegado ha aseverado que "Ayuso habla mucho de Hispanidad" pero luego "da la espalda" a aquellas personas migrantes que requieren de la ayuda de las administraciones para regularizar su situación. "Es de un cinismo extraordinario", ha apostillado Martín, remachando que Ayuso y el PP ponen ahora "blanco sobre negro" cuál es su posición respecto a las personas migrantes.

SITUACIÓN EN LAS OFICINAS DE CRTM

Por otro lado, Martín se ha pronunciado al respecto de la situación en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), encargado de emitir el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento útil en el proceso de regularización y que puede acreditar la permanencia en España de los migrantes que lo quieran solicitar.

Desde la Comunidad de Madrid han subrayado que la actividad principal de estas oficinas --que operan con "normalidad-- es la de resolver incidencias, dar información y expedir abonos a los madrileños, afeando así al Gobierno central el "caos" que ha provocado en la regularización de migrantes.

Martín ha afeado que la Comunidad no amplíe los recursos disponibles para agilizar el trabajo en las oficinas del CRTM en la expedición de esta documentación. "Es una decisión lamentable y francamente inhumana", ha subrayado el delegado, que considera que también está "alejada del sentir" de la sociedad madrileña.

"Pondremos todos los recursos necesarios para que esta decisión tan positiva y tan de justicia salga adelante. Lamentablemente hay otras personas que están en poner palos en la rueda nuevamente a lo que sea, aunque sea a los derechos de las personas migrante", ha remachado.