El delegado acusa a la Comunidad de "mentir" con la cifra de deuda y recuerda que ha recibido más fondos que nunca

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este lunes a la Comunidad de Madrid de "mentir con un desparpajo impresionante" al respecto de las cifras de deuda del Ejecutivo central, y ha recordado que el Gobierno autonómico ha recibido "la mayor transferencia de fondos de su historia".

En declaraciones a la prensa desde la sede de la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT), Martín ha señalado que el Gobierno regional por un lado "realiza bonificaciones fiscales a los más ricos", mientras por otro lado además "rechaza la liberación de recursos" que "recurrentemente le pone sobre la mesa" el Ejecutivo central.

"Estamos hablando de una Comunidad de Madrid que ha recibido la mayor transferencia de fondos del Gobierno de España de su historia. 40.000 millones de euros más ha recibido en estos últimos siete años la Comunidad de Madrid de los que recibió en el mismo periodo del Gobierno de Mariano Rajoy", ha manifestado el delegado.

Así las cosas, Martín ha acusado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de buscar "el conflicto por el conflicto" y usar ahora unas cifras "absolutamente discutibles". En concreto, el delegado se ha centrado en la financiación en materia de dependencia, un asunto en el que asegura que el Gobierno central ha destinado el triple de dinero respecto al anterior Ejecutivo.

"Buscan confrontación, buscan ruido para que no se hable de otras cosas, y no lo vamos a permitir", ha aseverado Martín, rechazando así las quejas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que cifra en unos 10.500 millones de euros el montante que el Gobierno de Pedro Sánchez le adeuda a la comunidad autónoma.