El delegado acusa a la Comunidad de "seguir instrumentalizando la Justicia" con la ley contra boicots como La Vuelta

El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al Ejecutivo regional de "seguir instrumentalizando la Justicia" y "poner en dificultades" el derecho de reunión con la ley que permitirá al Gobierno autonómico ejercer la acción popular en casos en los que se atente contra patrimonio o se cometan delitos que entorpezcan eventos como ocurrió el pasado mes de septiembre con la llegada a la capital de La Vuelta Ciclista a España.

En declaraciones a la prensa desde las obras del puente de la A-6 en Collado Villalba, Martín ha incidido en que se trata de "una cuestión importante" pues esta ley modificará otras normas, incluida la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) de 1997, la cual el delegado aboga por reformular para adaptarse a los grandes eventos previstos en la región.

"Desde luego el PP de Madrid lo que no busca es proteger mejor a los madrileños, lo que busca es utilizar cualquier vía para seguir instrumentalizando la Justicia para cargar contra quien haga falta y poner en dificultades aquel ejercicio del derecho de reunión", ha alertado Martín, que considera que la ley para personarse ante boicots como el de La Vuelta está "muy mal enfocada".

PIDE UNA NUEVA LEY CONSENSUADA

Más allá de esto, el delegado ha señalado que desde su llegada al cargo hace ya tres años viene reclamando que la Comunidad de Madrid presente una nueva ley de espectáculos que reformule la LEPAR --aprobada hace 29 años-- y legisle "acorde a las necesidades" de la Comunidad de Madrid.

Según Martín, la modificación parcial de esta normal "se está haciendo de una manera francamente irresponsable", de "tapadillo, a través de una disposición transitoria de otra ley". "Esto no es lo que merecen los madrileños. Los madrileños merecen una nueva ley", ha aseverado.

De cara a la elaboración de una nueva norma, Martín ha exigido que la Comunidad de Madrid se abra a la participación de otros agentes, como es el caso de la propia Delegación del Gobierno, de quien depende la seguridad de los eventos y de la región en su conjunto.

De hecho, el delegado ha señalado que esta es una cuestión que ya ha abordado en reuniones con promotores de grandes eventos y con un sector privado que "está preocupado por la falta de seguridad jurídica".

Finalmente, Martín ha resumido que una ley que se desarrolla "sin haber escuchado a los responsables de la seguridad pública" ni de los grandes eventos es "una mala ley", por lo que ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que la retire y trabaje en un nuevo texto.

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves con la mayoría absoluta del PP y por lectura única la ley que permitirá a la Comunidad ejercer la acción popular en casos en los que se atente contra el patrimonio natural, histórico-artístico o se cometan delitos destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como fue el caso de los disturbios en la última etapa de La Vuelta Ciclista a España.

Con este Proyecto de Ley se modificarán la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.